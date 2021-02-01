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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／從銀行員之死談再審制度問題

▲▼經理人，銀行員，司法，法律，正義，證據。（圖／視覺中國）

▲在現代版百官行述案中，飽受司法摧殘且已逝去的銀行員諸慶恩，以現行再審制度恐無法還其清白。（圖／視覺中國）

因富商翁茂鍾手中27本記錄著與司法人員不當飲宴的筆記本，引爆一場司法圈風暴。因此，司法院與法務部分別做出調查報告，或不具貪污對價，或因逾越時效等理由，最終會被懲處者恐不會多。更值得關注的是，一位飽受司法摧殘且已逝去的銀行員諸慶恩，以現行的制度是否可能還其清白？

在1990年代中期，翁茂鍾所經營的怡華公司，因股票選擇權投資失利，慘賠近一千萬美金，而遭巴黎銀行求償。孰料，此公司財務經理卻自首稱本票為其偽造，經判決有罪但緩刑後，在當事人皆未上訴而確定，這連動到民事求償訴訟，法院因此判被告免賠確定。因此，翁茂鍾反指控銀行管理部經理諸慶恩偽造文書，第一審雖判無罪，但第二審改判有罪、緩刑，在案件上訴最高法院時被告死亡，並於2002年以不受理判決為終。

整起案情充斥著紅頂商人與司法人員的不當往來，自應提起非常救濟為之平反。惟依《刑事訴訟法》第420條第1項，為被告利益聲請再審，僅限於有罪判決確定者，並不包括不受理判決。只有根據《刑事訴訟法》第422條，即為被告不利益聲請再審時，才包括不受理判決。

如諸慶恩案，自然是要求得無罪判決確定，始能還其清白。在此案的有罪判決，已經最高法院撤銷，並以不受理判決為確定下，能否聲請再審，就會產生適用上的爭議。

若聲請再審可能受限於法條的框架，就只能藉由非常上訴來糾正。只是根據《刑事訴訟法》第441條，檢察總長向最高法院提起上訴，以判決違背法令為限。但在當事人死亡，即應為不受理而無庸為實質審理的法條規定下，此判決亦無任何違法之處，若真提起非常上訴，法院又面臨法條能否彈性解釋的疑問。

除了上述的法律障礙外，對於聲請再審，由於仍是藉由現有的司法體系為救濟，這就又有現實面的困境存在。因就刑事再審來說，依據大法官釋字第178號解釋，即便參與過之前審判，仍無庸迴避，但在此「現代版百官行述」案裡，到底有多少法官涉入其中，外人仍無從知悉，這都無法避免道德風險之存在。則於未來的制度考量，實有考量司法體制外，建議可另外設置例如法國的再審委員會，以來掃除如此的現實障礙。

此外，針對民事判決的扭轉，障礙也不小。如根據《民事訴訟法》第496條第1項第7款，雖列有參與審判的法官因該訴訟而犯刑事犯罪或受懲戒處分，可聲請再審的事由。但目前承審法官是否受刑罰或懲戒仍處於調查階段，是否會被起訴，甚或被定罪，都屬未定之天，更有其難度。更糟的是，根據《民事訴訟法》第500條第2項但書，民事確定判決已超過五年，一律不得提起再審，這實屬荒謬，若判決真屬有誤，何有經過五年就會變成正確之理？

藉由此案正是檢討再審制度的最佳時機。更重要的是，無論有多麼困難，也不管司法是否病入膏肓，都得還諸慶恩一個公平正義。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任。以上言論不代表本報立場。

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