取完餐愛犬突然失蹤　男主人調閱監視器傻眼「外送員偷走小狗」

▲男主人發現外送員偷走家中寵物。（圖／翻攝自Facebook／Rick Block）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男子竟然假扮外送員送餐，離開時還順便偷走顧客所養的狗，放進隨身提袋中，離譜行為全被監視紀錄器給拍了下來。主人餘悸猶存表示，「太可怕了，這一切真的是太可怕了」，幸好警方目前已逮捕到凶嫌，愛犬平安回到家中。

22歲男子奇利托(Arlinson Chilito)被控上月30日在傑克遜維爾海灘市 (Jacksonville Beach)一公寓送餐時，偷走男顧客布洛克(Rick Block)所養的10個月大貴賓犬萊西(Lexi)。

布洛克表示，他與妻子透過外送平台GrubHub訂餐，取餐後突然發現萊西不見了，調閱監視器目睹外送員奇利托偷偷抱走所養的狗。警方表示，奇利托離開時，不知為何小狗也跑到外面，他便把狗藏在提袋中，刻意繞過值班的保全離開大樓。

警方根據監視器畫面，於上月31日凌晨2時30分便逮捕到奇利托，目前人已被關押在杜瓦爾郡(Duval County)監獄中。外送平台表示，奇利托並不是他們的簽約外送員，而是冒用了朋友帳號，目前已永久禁止他所使用的帳號，並會對2人提出法律訴訟。

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