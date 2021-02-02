多元成家是王道！她靠「性愛時間表」大搞3P戀...男女通吃放超開

▲茉瑟麗非常享受「3人行」戀愛關係。（圖／翻攝自Lovelines）

記者羅翊宬／綜合報導

全球對於性別意識與性觀念逐漸開放，強調忠貞的2人關係逐漸落伍，而不拘束於性別的「三人行」親密關係恐將開始流行！美國奧瑞岡州一名56歲的中年婦女茉瑟麗（Melanie Moseley）2年前開始主動介入一對分別為69歲、45歲情侶的約會，不料反而一見鍾情、墜入愛河，3人之間甚至透過預先擬好的「性愛時間表」維持多角戀關係。

根據英媒《每日郵報》，茉瑟麗曾經有過2段婚姻，不過自稱「外遇慣犯」的她根本不耐於維持忠貞的兩人關係。身為舞蹈教練的茉瑟麗2018年3月在一堂莎莎舞的課程上，認識69歲的克里夫（Cliff Rees），兩人一起跳舞時迅速蹦出愛情的火花，不過之後卻沒有任何聯絡，直到經過7個月，在一場舞蹈表演時，又遇見克里夫，以及他45歲的女友喬伊（Charity Joy）。

▲茉瑟麗(右)會各與2人擬好「性愛時間表」。（圖／翻攝自HotSpot Media）

茉瑟麗表示，離婚後她非常渴望與男人、甚至女人建立起真正的情誼與聯繫，當時甚至被喬伊的性別特質所吸引，不過當時並沒有成功得到電話號碼，直到2019年1月無意間在酒吧巧遇約會中的克里夫與喬伊，而2人突然向茉瑟麗提出一起約會的邀請。

之後，茉瑟麗正式搬進克里夫2人的住處，同時擁有屬於自己的獨立房間，並且和克里夫這對伴侶互相擬定「性愛時間表」，周五與喬伊獨處、平日時則與克里夫約會，而在每周還會有固定一天3人約會，並且在家「互搞3P」，宣稱只要做好防護措施，就能和3人以外的其他人進行安全的性行為。

▲茉瑟麗的父母邀請3人一同度過聖誕節。（圖／翻攝自HotSpot Media）

談及這段發展至今已2年的「開放式戀愛」，茉瑟麗坦承起初70多歲的父母並不能理解起接受，然而隨著時間流逝卻逐漸釋懷，甚至邀請3人一起度過聖誕節，而朋友圈內也很快接受這種關係，「我的很多朋友也享受開放式關係。」

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