▲感謝清潔隊春節垃圾收運不打烊，盧秀燕贈15萬元加菜金。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

農曆春節將至，台中市垃圾收運不打烊，除初三遇假日停止收運外，春假期間都將出勤收運垃圾。市長盧秀燕今日到大里區清潔隊關心慰問，感謝隊員辛苦付出並致贈加菜金15萬元，也提到為加強防疫，台中市200位清潔隊員組成防疫消毒大隊，全力守護市民健康。

盧秀燕表示，今年過年因新冠肺炎疫情升溫，各區環保清潔隊員格外辛苦，除收運垃圾服務外，還要至各市場、社區等加強防疫消毒，她代表283萬市民感謝所有清潔人員的付出。

盧秀燕也強調，台中加強防疫，200位清潔隊員組成防疫消毒大隊，已備妥消毒霧砲車、消毒機具及設備，年節期間不鬆懈，將加強消毒次數及範圍，消毒大隊一旦接獲市府應變指揮中心通報，隨即派員前往消毒，全力守護市民健康。

盧秀燕今日也視察大里掩埋場垃圾打包暫置管理情形，她表示，各縣市掩埋場通常是露天，容易蚊蟲滿天飛、氣味不佳，市容景觀也受影響，市府規劃8千萬元預算，從去年6月起將露天垃圾打包密封，不但減少火災發生，也可有效減少臭味及環境污染，達到衛生、安全、美觀的效果。

此外，由於露天垃圾掩埋場容易高溫失火，危害周邊安全並造成空污問題，環保局「全國首創掩埋場遠端即時溫度監控系統」，將熱顯像儀一機三用，除加強稽查工廠違規情形、量測民眾體溫，更可遠端監控垃圾掩埋場溫度，若溫度異常，將即時通報處置。

▲感謝清潔隊春節垃圾收運不打烊，盧秀燕贈15萬元加菜金。（圖／記者游瓊華攝）



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