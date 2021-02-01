下大雨就漏水！大甲中正紀念館整修開工　盧秀燕：再創藝文風華

▲40年歷史的大甲中正紀念館今天整修開工，市長盧秀燕主持開工祈福典禮。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市大甲區中正紀念館啟用至今40年，是大甲區藝術表演活動重要場館，但館舍老舊，只要一遇大雨館內就漏水，部分設備受損不堪使用，今日在市長盧秀燕主持下，進行開工祈福典禮。盧秀燕表示，紀念館完工後，將繼續展現文化薪傳的活力，提供甲安埔地區民眾優質的藝文展演服務。

盧秀燕指出，大甲中正紀念館作為一座區域型的展演館舍，提供範圍涵蓋甲安埔地區的民眾使用，館內常舉辦戲劇、講座、音樂等一連串的文化活動，但建物使用40年，屋頂外牆滲水、內部璧癌嚴重，且相關機電、消防設施也有公共安全疑慮，急需進行整修，透過這次廳舍改善與設備提升，讓中正紀念館重生。

民政局長吳世瑋表示，中正紀念館整修工程總經費5600萬元，市府文化局編列第一期整修經費2500萬元，由大甲區公所負責工程招標與執行，整修項目包括建築內部空間、機電、空調與消防等設備，預計年底前完工；另第二期整修工程經費3100萬元，將由民間基金會支應，進行外部景觀與建築立面的整體整修。

▲40年歷史的大甲中正紀念館今天整修開工，市長盧秀燕主持開工祈福典禮。







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