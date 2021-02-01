緬甸政情一次看！翁山蘇姬跌落神壇　遭持槍強押帶走

▲緬甸實質領袖翁山蘇姬。（圖／路透）



文／中央社

緬甸實質領袖翁山蘇姬與她的執政黨「全國民主聯盟」（NLD）內其它要員，在今天黎明前遭緬甸軍方拘禁，外媒指這顯然是緬甸軍方為從緬甸民選政府手中奪權所發動的政變。

新國會開議前 執政黨要員紛在槍指下被捕

「華盛頓郵報」指出，這場突襲式逮捕是趕在緬甸國會新會期開議、去年11月大選當選者就職前幾小時所發動。翁山蘇姬的全國民主聯盟，去年在由軍方統治轉移至民選政府後的第2次大選贏得壓倒性勝利，國會476席裡贏得396席。

全國民主聯盟發言人苗紐（Myo Nyunt）告訴華郵，翁山蘇姬、總統溫敏（Win Myint）與黨內所有重要的政府閣員都被人持槍強押帶走。

苗紐說：「我料士兵很快也會把我帶走，這極可能是一場政變，但我們仍盼我黨要員們還能與軍方有所協商。」被逮捕者裡還包括其它過去與軍方奮戰數十年的傑出民主人士、全國民主聯盟的國會議員與一些其他黨派領袖。

▲軍隊駐守，仰光主要道路封閉。（圖／路透）



軍方接管 宣布緊急狀態一年

緬甸首都奈比多（Naypyidaw）、最大城市與商業樞紐仰光，對外通聯不是被斷就是時好時壞，國營的緬甸廣播電視台（MRTV）在臉書貼文，稱「因通訊技術問題」無法播送；當地的網際網路也受影響，負責監督網路安全的非政府組織Netblocks指出，緬甸網路的聯通率降至正常水平的75%。

軍方麾下的電視台發布公告，指控緬甸選舉委員會未能處理去年11月大選中的「大規模違規情形」，如今拘捕翁山蘇姬等人是維護國家「穩定」的必要之舉。軍方宣布國家進入為期一年的緊急狀態，權力轉移到最高將領敏昂萊（Min Aung Hlaing）手中，並由軍方支持的現任副總統明穗（Myint Swe）代理總統一職。

緬甸軍方指控去年11月大選存有舞弊，但緬甸的選委會已表明軍方的指控沒有證據。軍方代理人的聯邦團結發展黨（USDP）去年只拿到33席，也同樣聲稱選舉有弊端。

▲緬甸軍方支持者在街頭揮舞國旗和軍旗。（圖／達志影像／美聯社）



洛興雅事件損翁山蘇姬光環 緬甸民主路艱辛

緬甸在軍方統治近半世紀後，直至2010年才轉為民主並有國內選舉，讓翁山蘇姬與她的全國民主聯盟2015年取得執政，但目前緬甸這部由軍方擬定的憲法仍賦予軍方將領極大權力。

路透社指出，這部2008年由軍方擘劃的憲法讓軍方在政治系統扮演永久角色，包括握有25%無須改選的國會席次，且國防、內政與邊境等核心部會都握在軍方手裡。

翁山蘇姬因反抗軍方統治而於1991年榮獲諾貝爾和平獎，但在2010年11月獲釋前卻遭居家軟禁達15年。軍方擬定的憲法禁止她擔任總統，但地位崇高的她透過代理人，無疑仍是緬甸的實質領袖。

華郵指出，翁山蘇姬掌權後讓西方舊日盟友失望，緬甸被控對少數民族洛興雅（Rohingya）種族滅絕時，翁山蘇姬甚至為此幫軍方辯護，尤讓西方不滿。翁山蘇姬近年也與中國和印度等強權走近，與當年極力營救她的英美等國疏遠。

▲支持翁山蘇姬的緬甸人在東京街頭抗議。（圖／路透）



深層原因恐仍是軍方不願分權

「紐約時報」指出，事件表面看是去年11月大選爭議所引發，不過由最高將領敏昂萊領導的軍方在緬甸仍保有極重的掌權程度，這次逮捕民選政府要員顯然證明他們走向民主的承諾為謊言。

除軍方代理人的聯邦團結發展黨外，其它一些政黨也同樣指控選舉有弊端，因為選前不久，這些代表數十萬少數族裔的政黨，因所在區域衝突過於激烈而被剝奪選舉資格，洛興雅人這次也無法投票。

曾為坐牢政治犯、現在仰光經營一家政治智庫的金紹溫（Khin Zaw Win，音譯）表示，先前早有清楚的惡兆警訊。他早已就可能發生政變示警數月，因為看出軍方與全國民主聯盟間的協商不順、軍方加大對全國民主聯盟的抱怨力度。

軍方發言人上週就不願排除出現政變的可能，當時敏昂萊也說，若憲法被打破就恐有整個作廢的危險。

軍方奪回政權恐使敏昂萊延續權力，原本今夏他將因年齡屆滿卸任武裝部隊總司令。整個受惠於他的網絡，尤以富有巨利的家族事業為核心，很可能因他退休而利益受損。

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