奪命畫面曝！「未兩段式左轉」遇「酒駕大貨車」　女騎士慘死輪下

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名黃姓女子，5日上午騎車行經台1線通霄隧道前路口時，因綠燈未2段式左轉，結果遭對向劉姓男子（59歲）所駕駛的大貨車直接撞上，黃女當場重傷送醫，經院方搶救後還是因傷重宣告不治，至於詳細肇事原因，還待釐清中。

▲黃姓女子被大貨車直接撞上後，救護人員趕緊將她送醫搶救，但還是因傷重宣告不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，5日上午10時24分左右接獲通報，稱在台1線通霄隧道南側出口與苗121線交叉路口處，有機車和大貨車的碰撞事故；救援人員抵達時，女騎士一動也不動的倒臥在路上；經初步急救後，趕緊送往通霄鎮光田醫院急救，延至中午12時40，還是宣告不治。

▲黃女遭撞後，機車碎片也散落一地。（圖／記者黃孟珍翻攝）

依據路口監視器顯示，這名黃姓女子，騎車沿台1線南往北行駛，騎至苗121線交叉路口，因當時剛好為綠燈，所以黃女直接在路口左轉，未注意對向正好有大貨車也是綠燈急駛而來，當場撞上黃女，造成女騎士連人帶車噴飛路邊，機車碎片也散落一地。

但警方表示，事故發生後，警方也對大貨車司機進行酒測，發現劉姓駕駛有不到0.15的酒精反應，至於是否為酒駕所引起的交通事故，或是女騎士違規左轉而造成對向大貨車司機視線死角未注意釀禍，詳細責任歸屬，尚待警方調查釐清中。

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