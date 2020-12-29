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開出巷口秒撞上！騎士捲車底「肋骨斷光」亡　24歲女肇事自責大哭

記者莊智勝／花蓮報導

花蓮市國風街與國風街21巷口昨下午發生一起死亡車禍，24歲的潘女駕駛自小客自巷弄右轉進國風街，不料卻撞上66歲的張姓騎士，當場將張男捲入車底拖行，事後警消趕抵現場將張男救出並送醫搶救，但其傷勢過重，肋骨全都斷光，最終仍宣告不治。在得知自己撞死人，潘女當場情緒崩潰，抱著趕來的家人自責痛哭。

▲▼花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛。（圖／東森新聞）

▲潘女得知自己肇事撞死人，情緒崩潰、自責痛哭。（圖／東森新聞）

警方初步調查，這起車禍就發生在28日下午1時28分，該處為閃燈路口，死者張男沿著國風街往東直行，路口閃黃燈；而肇事的潘女則駕車從巷口駛出，右轉進國風街，號誌為閃紅燈。監視器畫面拍下，當時潘女駕車駛出巷口時，完全沒有減速停下，直接將直行的張男撞倒，甚至將其捲入輪下輾過；潘女發現自己撞到人後，趕忙下車查看，發現張男卡在車底已經奄奄一息，嚇得不知所措，附近民眾見狀急忙協助報警。

警消獲報到場後，立即使用液壓千斤頂將轎車後輪抬起，費了一番功夫後才終於從車底將重傷的張男拉出，並立即送往醫院搶救，但無奈張男傷勢過於嚴重，胸部肋骨幾乎全部斷光，經急救後仍宣告傷重不治。

▲▼花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛。（圖／東森新聞）

▲張男當時騎車直行，但卻遭右轉駛出的潘女撞上，捲入車底輾斃。（圖／東森新聞）

肇事的潘女面對警方詢問時情緒仍相當激動，表示自己當時駛出巷口右轉時，還先確認四處都沒有車，「可是不知道為什麼，我轉過來一台摩托車就已經在我車前面！」當潘女得知張男重傷死亡後，情緒更是當場潰堤，抱著趕到現場的家人自責大哭，一度難以言語。

花蓮分局交通組長溫劭瑜指出，以路權來看，閃黃燈的張男擁有優先路權，而潘女駛出的巷口則是閃紅燈，原則上應要禮讓閃黃燈者先行。對於這起死亡車禍，附近民眾也表示，才剛搬到此處2個月而已，這個路口就已經發生3起車禍了，認為相關單位應裝設紅綠燈，減少事故發生。

▲▼花蓮28日發生死亡車禍。（圖／記者蕭可正翻攝）

▲張男的機車倒在一旁，安全帽也噴飛。（圖／記者蕭可正翻攝）

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