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獨／高雄男遭擄凌虐！暴力踩肚「湯匙狂餵屎」　警帶回3人偵辦中

▲▼高雄人與人發生糾紛，遭擄凌虐餵屎。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄人與人發生糾紛，遭擄凌虐餵屎。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄竟有民眾疑似遭擄，還被壓制在地餵屎！網傳影片中，被害男子疑似與人發生糾紛，27日晚間遭一批人帶走，還被壓在地上狂餵屎，影片中提到，被害的朱姓男子疑似是咬了名叫「阿中」的人。警方獲報後展開偵辦，目前已帶回3名嫌疑人，並擴大追查其他共犯。

▲▼高雄人與人發生糾紛，遭擄凌虐餵屎。（圖／地方中心翻攝）

▲嫌疑人疑似正與人視訊。（圖／地方中心翻攝）

網傳3段影片中，2名穿著夾腳拖的男子，踩著被害人朱姓男子的肚子施行壓制動作，另外還有1名男子拿著手機，疑似在和另一方視訊，一邊指揮其他人往被害男子的嘴巴餵屎，朱男則是不斷發出乾嘔的聲音，其他人聽聞後，除了模仿嘔吐聲外還不斷訕笑。嫌疑人似乎就是有備而來，只見整桶紙箱內似乎就是裝著咖啡色穢物，且還備好餵食工具「大湯匙」。

男子不斷朝朱男罵三字經，還提到，「我若是以前的個性，早就把你舌頭割下來」、「你自己在做藥，還敢咬人？」、「繼續餵他吃，如果口渴可以喝去漬油！」不過朱男疑似受不了一波一波的屎球攻擊，最後從嘴巴吐出咖啡色液體，周邊男子則怒罵：「你還吐！」、「你還把屎吐出來？」、「吐屎也是剛好而已！」、「這種人就是要吃屎。」甚至最後還唱起生日快樂歌，並向手機視訊方指稱：「就是這個人咬的」。

▲▼高雄人與人發生糾紛，遭擄凌虐餵屎。（圖／地方中心翻攝）

▲朱男口中流出咖啡色液體。（圖／地方中心翻攝）

警方表示，該案發生於27日晚間，朱姓男子被數名不明人士情押上車，在車內討論債務官司問題，因故發生口角糾紛，朱姓男子在杉林區某偏僻地方遭人揮拳毆傷，並恐嚇、強迫餵食穢物等行為。30日傍晚5點已聯繫被害人朱姓男子到案說明，朱男表示，屬私事願私下解決。警方已調閱作案車輛，找到連姓車主，帶回洪姓男子、莊姓男子等3人至本分局擴大追加其他共犯。

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