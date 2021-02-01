罷捷車罵黃捷「婊子」　民進黨：國民黨認同歧視女性行為？

▲高雄遊行布條驚見「婊子」。（圖／翻攝自臉書／全民拔菜總部）



記者陶本和／台北報導

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於6日舉行，但日前「罷捷車隊」竟然出現「婊子」、「小婊」等歧視字眼攻擊黃捷和總統蔡英文。對此，民進黨發言人周江杰1日反問，國民黨認同這樣人身攻擊、歧視女性的行為嗎？

周江杰表示，我們看到國民黨與罷捷團體在高雄鳳山進行車隊遊行，在遊行的隊伍當中，竟然出現人身攻擊與歧視女性的標語出現，雖然罷捷團體事後切割使用不雅字眼的宣傳車輛，但沒有阻止使用這種人身攻擊的宣傳標語，甚至還讓它出現在隊伍之中，不禁讓人質疑，難道罷捷總部是事前縱容，事後切割嗎？

周江杰表示，國民黨與罷捷總部縱容允許歧視女性的人身攻擊，挑戰台灣的道德底線、激化社會對立，我們予以最嚴厲的譴責，「對於國民黨以荒誕無稽、充滿仇恨情緒的罷免訴求，傷害台灣民主的不正當報復性罷免，還與使用這種歧視女性的團體同一個鼻孔出氣，難道國民黨認同這樣人身攻擊、歧視女性的行為嗎？」

周江杰說，罷捷車隊遊行裡頭出現不雅、歧視女性的人身攻擊，再次證明了國民黨強推這場罷捷活動，不但不具正當性，更是場非理性的報復性罷免，簡直就是違反民主的本意。

▲罷捷大遊行。（圖／記者洪靖宜攝）