罷捷戰車掛「婊」布條惹議！黃捷站街頭：別霸凌、羞辱女性

▲黃捷1日清晨在多位民進黨民代陪同下，站上街頭宣講。（圖／翻攝自黃捷臉書）

記者許宥孺／高雄報導

罷免高雄市議員黃捷案將於2月6日登場，黃捷把握選前黃金周，1日清晨在民進黨多名立委、議員陪同下，站上街頭呼籲鳳山鄉親投下不同意票。而針對31日，罷免團體「鳳山清捷隊」舉辦貪食龍車隊大遊行，有車隊布條寫著辱罵字眼，對此，黃捷表示呼籲各界表達訴求應用理性方式，而不是霸凌女性、羞辱女性。

▲▼罷捷車隊出現不雅字眼。（圖／翻攝自臉書張博洋講Hak啦）

鳳山清捷隊31日舉辦「反萊豬！罷黄捷！教訓蔡英文！」遊行活動，號召支持者讓鳳山車隊「貪食龍」再現，沒想到遊行車隊竟出現不雅字眼布條，「婊」字看板引發爭議。對此，罷捷總部稍早回應，照片中的這支車隊屬於「全民拔菜總部」，他們沒有授意文宣中的內容。

黃捷1日在多位民進黨民代陪同下，在路口宣講，希望爭取鳳山在地鄉親支持，針對「婊」字看版，黃捷表示，其實昨天有看到遊行內容，還是要再次提醒，裡面很多不雅字眼還有很多人身攻擊看板充斥在遊行隊伍中，使用羞辱女性、霸凌女性的內容，在遊行當中不斷放送，沿街的鞭炮也有很多鳳山居民反映造成困擾。

黃捷也懇求，非常歡迎表達訴求，但是要用理性方式，不是影響居民或霸凌女性方式，這樣的遊行內容，相信大家看在眼裡，都是感到非常困擾。

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