拔菜戰車高掛「婊子」布條　罷捷團體強調不知情：非總部授意

▲「拔菜」戰車31日參加罷捷遊行，高掛污辱女性布條惹奕。（圖／翻攝自臉書粉專《全民拔菜總部》）

記者許宥孺／高雄報導

罷免高雄市議員黃捷案將於2月6日登場，罷捷團體把握選前黃金周舉辦遊行活動，號召支持者讓鳳山車隊「貪食龍」再現，沒想到遊行車隊竟出現不雅字眼布條，「婊」字看板引發爭議，遭黃捷批評：「別羞辱女性」，對此，罷捷總部強調，事先並不知情，但希望社會大眾能有一致標準。

鳳山清捷隊31日舉辦「反萊豬！罷黄捷！教訓蔡英文！」遊行活動，號召支持者讓鳳山車隊「貪食龍」再現，沒想到遊行車隊竟出現不雅字眼布條，「婊」字看板引發爭議。對此，黃捷1日受訪時表示，其實昨天有看到遊行內容，還是要再次提醒，裡面很多不雅字眼還有很多人身攻擊看板充斥在遊行隊伍中，使用羞辱女性、霸凌女性的內容，在遊行當中不斷地放送，沿街的鞭炮也有很多鳳山居民反映造成困擾，呼籲各界表達訴求應用理性方式，而不是霸凌女性、羞辱女性。

▲罷捷遊行出現污辱性布條，總部回嗆：「檢視必須有公正的標準」。（圖／翻攝自臉書粉專《罷免黃捷-鳳山清捷行動本部》）

罷捷總部隨後也出面受訪，強調新聞刊登中的車輛，是屬於「全民拔菜總部」文宣內容，也不是罷捷總部所授意，事先並不知情，若是有言詞不雅的問題，願接受並尊重社會大眾的檢視。但話鋒一轉，罷捷總部又說，檢視必須有公正的標準，「如果這樣的做法不適當，那麼之前有某些團體挖掉人的眼珠、拔掉人的舌頭，這樣的呈現就適當嗎？」

罷捷團體發言人徐尚賢表示，若這些言詞有霸凌女性的成分，那公開嘲笑男性的「倒鉤鳥」，這樣的言詞是不是也該被社會大眾檢視，出來道歉？據了解，這輛車在隊伍相當後面，之後向全民拔菜總部有求證，有媒體拍攝後，他們馬上將這些宣傳文字撤掉，所以前前後後只有很短暫的時間。

徐尚賢強調，如果一開始就知道拔菜總部有這樣的行動，那一定會去協調，不雅字眼不應出現在遊行場合，且對於拔菜總部要參與遊行也並不知情。

徐尚賢表示，5日投票前夕預計舉辦「罷捷之夜」，約下午3點就有暖場活動，但5點才會正式開始，地點就在捷運鳳山溪站旁空地，考量疫情關係，會考慮辦千人以下規模。

▲黃捷1日清晨在綠營民代陪同下，呼籲鳳山鄉親投下不同意票。（圖／翻攝自黃捷臉書）