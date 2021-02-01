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「過年連休11天」超爽！公司霸氣規定...內行一看卻搖頭了

▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

許多上班族會提前規劃，將零碎的的休假日「聰明連線」，爽放長假；然而，這間公司卻直接公告要求，全體員工過年連休11天。對此，網友們忍不住羨慕，但不少內行則直言，「公司無權擅自決定吧！」

網友在「爆廢1公社」貼出公告截圖，上面寫著「感謝同仁的辛苦及努力，因應春節假期，調整放假2月8日及2月9日，將由同仁特休假扣除，無特休假同仁則以無薪假（來計算），以利同仁過節提前準備。」

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眼看爽放11天假，他不禁好奇問道，「有人也是這樣放的嗎？讓我知道自己不孤單，你們連假有安排去哪裡七逃嗎？」

▲「過年連休11天」超爽！公司霸氣規定...內行一看全搖頭了。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲公司要求員工2月8、9日要休假。（圖／翻攝自爆廢1公社）

對此，許多網友羨慕不已，直呼「真好，我公司沒這福利」、「我過年只休初四1天而已」、「我是有特休，卻沒得放」、「很多人都想這樣休假而不能這樣休吧」、「其實勞資協議好，應該就沒有違法的問題吧，如果是我...很願意這樣放耶」、「很不錯啦！至少很多公司員工想請不敢請」、「蠻爽的，如果是我會很開心」、「上兩天就要休長假，這兩天做不出什麼東西了，休一休也好」。

但也有內行認為，公司此舉已違法，「為什麼擅用別人的特休」、「特休是個人權益公司不能強制」、「放無薪假需要勞資協商，這公司擅自扣假、排假已違勞基法」。

的確，雇主未經勞工「書面」同意，逕自排定無薪休假，係屬無效的變更，若因此扣減勞工工資，等於是《勞動基準法》第22條第2項規定，得裁罰2萬元以上100萬元以下罰鍰。

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