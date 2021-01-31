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南台灣假鈔流竄！大鈔給店家找零…他比對嚇傻：夾雜「假百元」

▲▼南台灣假鈔流入市面。（圖／翻攝臉書／屏東縣萬丹鄉交流地）

▲南台灣假鈔流入市面（圖上）。（圖／翻攝臉書／屏東縣萬丹鄉交流地）

記者柯振中／綜合報導

隨著年關將近，又開始有假鈔流入市面！一名男子表示，家人29日前往萬丹商家購物，結帳時找了多張百元鈔票，沒想到仔細一看，裡面竟夾雜著假鈔，氣得將事件張貼在網路上。

這名男子在臉書社團「屏東縣萬丹鄉交流地」上分享，他的家人29日前往萬丹買東西，當時商家找了多張百元鈔票，回家後發現不對勁，仔細一比較，才發現是收到假鈔，「雖然是小錢，還是請各位鄉親、店家在收、付款項時稍微留意一下！」

▼仔細比對一下，假鈔（圖上）沒有浮水印等細節，圖像較為模糊，防偽線也有破損，並非完整連續的一條線。（圖／翻攝臉書／屏東縣萬丹鄉交流地）

▲▼南台灣假鈔流入市面。（圖／翻攝臉書／屏東縣萬丹鄉交流地）

男子拿出2張鈔票做對比，上方的是假鈔，下方的則是真鈔，假鈔的字體、圖樣較為模糊，也沒有浮水印、浮凸印文等細節，且防偽線也並非一整條，大小比真鈔略小一些。男子說明，可能是商家忙碌，一時之間沒有察覺，才會收付偽鈔，民眾購物時要稍微留意一下。

眾多網友看完假鈔流入，忍不住留言回應，「賺窮苦人的錢真可惡」、「這些人真可惡，該抓起來槍斃！現在賺錢那麼辛苦了還要這樣騙錢！政府該出手管一管……判重一點」、「這假鈔也太真了吧」、「通常100元，比較會注意。又很像。」

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