閉著眼睛都會中！他超幸運「第6次中樂透」又贏700萬

▲莫斯已經是第6次中獎，這次更是一次獨得700萬台幣的獎金。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國愛達荷州一名幸運男子1月28日在拼字遊戲的刮刮樂中刮中25萬美金（約新台幣700萬元）的大獎，令人震驚的是，這已經是該名男子第6次中獎，也是金額最高的一次。中獎男子表示，他一直都知道愛達荷州彩券的部分收入會拿來幫助當地教育與建設，因此他非常榮幸自己也能盡一份心力。

根據CNN報導，愛達荷彩券公司表示，來自莫爾迪恩（Meridian）的布萊恩莫斯（Bryan Moss）1月28日在一款填字遊戲的刮刮樂中贏得高達25萬美金（約新台幣700萬元）的獎金。莫斯表示，這已經是他第6次中獎，不過是首次拿到頭獎，獎項也是有史以來「最豐厚的」。

莫斯是一間運動用品店的老闆，事實上，他平時就有買彩券的習慣。他說，「我經常打球，也知道愛達荷州的彩券有部分收入會拿來幫助學校。」據悉，愛達荷州彩券公司的部分營收會拿來資助當地的公立學校，或是做為永久建築基金（Permanent Building Fund）。永久建築基金自成立以來就一直支援當地的地方建設。

莫斯透過聲明表示，「我很自豪能夠幫助愛達荷州的公立學校，而這也是我投注的真正原因。」他說，這筆獎金將會存起來作為女兒的教育基金。