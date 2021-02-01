陸破獲假疫苗製造鏈　3000支針劑全是「生理食鹽水」

▲陸公安部破獲假疫苗犯罪鏈。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸近日破獲一起大型製售假新冠疫苗案件，逮捕犯罪嫌疑人80餘名，查扣假新冠疫苗3000餘支。綜合陸媒報導，犯嫌孔某等人為牟取暴利，自2020年9月起，透過向預灌封注射器組合件注入生理鹽水加工製成假新冠疫苗，並層層加價銷售，形成從上游至下游完整的龐大暗黑產業鏈。

▲不法份子利用生理食鹽水填充針劑充當新冠疫苗。（圖／CFP）

《新華社》報導，大陸公安部開展依法嚴厲打擊嚴密防範涉疫苗犯罪專項行動，主動排查、依法嚴厲打擊製假售假、非法經營、走私疫苗，接種疫苗過程中發生的非法行醫和以疫苗為幌子進行詐騙等犯罪行為。

這起案件由大陸公安部主導，兵分多路，從江蘇、北京、山東等地同步進行，成功抄掉製造假疫苗的據點及抓捕私下販售的犯嫌共80餘名，現場還查扣假疫苗3000餘支。據了解，主嫌孔某為首的犯罪集團透過向預灌封注射器組合件注入生理鹽水加工製作假新冠疫苗，並層層加價銷售。目前，這批假新冠疫苗流向均已查明。

▲大陸新冠疫苗施打後，有不法份子藉此散播假訊息牟利。（圖／CFP）

此前，大陸多地也曾對於假疫苗接種消息提出預警，包括有民眾收到署名為「疾管中心」的短訊稱，「新冠疫苗可預約接種」並附上了預約連結網址，該網址主要夾帶木馬病毒，進入填寫身份證號、手機號、銀行卡等訊息後，會被套取銀行卡驗證碼，從而將賬戶內資金轉走。