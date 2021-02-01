粉紅控必朝聖西班牙Paradiso Ibiza！隨手拍都是夢幻美照

設計史上各種風起雲湧的藝術運動，都曾為一輩人所歆歎，其蓬勃鳴放的巔峰期經時代翻攪後或許翳蔽、或許黯淡，唯其誑誕大膽的創新精神，直至今日仍鐫記在許多人心底，就像位於西班牙伊比薩聖的藝術旅館Paradiso Ibiza，便將邁阿密裝飾藝術（Miami Art Deco ）與義大利阿基佐姆（Archizoom）風格兩兩鑄鎔，最終出落成一座熱鬧喧囂卻又不落俗套的藝術空間。

由西班牙設計事務所 Ilmiodesign一手操刀的藝術旅館Paradiso Ibiza，首先擷取誕生於邁阿密的熱帶裝飾藝術風格，其獨到之處，在於一幢幢洋溢線條細節和圖騰綴飾的繽紛建築量體，周邊則有棕櫚樹綠葉扶疏、橚幓而立，交映著濃厚熱帶風情。

Paradiso Ibiza另一種風格藍本，則是挪用70年代義大利設計團體阿基佐姆所代表的建築伸縮派，該時期恰為後現代主義藝術運動崛起，因此阿基佐姆也具備去脈絡、反形式與荒誕浮誇的意象。

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當這兩種風格交會後，坐落在伊比薩聖安東尼奧（San Antonio）地區的Paradiso Ibiza，對當地街衢來說無疑是顆美學炸彈，其鮮明大膽的語彙震撼著當地規矩的房子。而室內為了充分體現其藝術特質，大量藝術蒐藏廣泛散見在住房空間和藝廊區。

Ilmiodesign針對飯店60個房間進行翻新，事務所從邁阿密當代建築風格擷取靈感，舉凡建築立面扇形裝飾與立體線條，乃至於大廳和與泳池那繽紛糖果般的薄荷綠與粉紅色，均為裝飾藝術具體呈現。

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