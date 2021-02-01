傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台　陳時中嚴正否認！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

昨晚傳出指揮中心已透過外交途徑，取得十多萬劑輝瑞疫苗，預計2/4會空運來台，民航局也要討論冷鏈倉儲以及配送等問題。對此，指揮官陳時中嚴正否認。

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陳時中澄清表示，該報僅擷取部分內容進行報導，後續將由法制組研議，截至目前，指揮中心尚未接獲任何洽購疫苗廠商通知確切的航班抵臺資訊，一旦確定可獲得疫苗數量及進口期程，將依據傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）訂定的實施對象優先順序及疫情進展，對外公布接種作業執行方案。

陳時中昨在記者會上才被問及歐洲禁止疫苗出口一事，陳時中表示，目前沒有得到明確被限制出口的消息，但好像是因為交貨量不足，本來答應要交貨，現在沒有交，而有些合約會規定如果沒有辦法交貨，就不能再賣給其他人，所以才會傳出無法出貨。

但昨晚間就傳出台灣已取得十萬多劑輝瑞疫苗，將開放桃園醫護優先施打，但桃園醫護有65萬餘人，十萬多劑疫苗也不夠。對此，陳時中今天10點半緊急開記者會嚴正否認，台灣有執登的醫護人員才33萬多， 所以桃園不可能有65萬人，只要疫苗訊息確定後，絕對會跟大家講清楚。

另外，陳時中也表示，針對國內疫苗，為加速生產，對於安全和有效的條件不會放寬，但是行政上會協助，不要浪費太多時間跑行政流程，也會討論未來核准情況下，合理協助國內疫苗自製，會給予比較大的協助。