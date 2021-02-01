驚悚畫面！23歲男載16歲女「139死亡彎道逆撞」　網勸：慎選男友

記者白珈陽／彰化報導

有「死亡彎道」之稱的彰化139線20公里處又發生車禍！23歲王姓男子騎乘普通重機後載16歲邱姓女子行經該處時，疑車輛突然失控撞斷道路中央3根防撞桿，再衝至對向車道與一輛轎車發生碰撞，2人當場摔落在地，警消獲報到場趕緊將2人送醫治療，幸運僅四肢擦挫傷，無生命危險，經酒測無酒精反應。詳細肇事原因還須進一步調查。

▲139縣道20K處又發生車禍，幸駕駛乘客僅輕傷。（圖／民眾提供）

車禍當下造成巨大聲響，嚇壞路過民眾，事故導致轎車車頭受損、機車嚴重受損，警消到場後將王男、邱女送往彰化基督教醫院救治，經傷檢僅手腳擦傷，無大礙。事後有民眾將照片PO上網，網友除為2人僅受輕傷直呼幸運，更有網友認為139縣道已有多起交通事故紀錄，邱男卻為耍帥仍要壓車過彎，罔顧2條大好年輕性命，要邱女「慎選男友」。

▲▼ 王男載邱女行經該處時，過彎失敗摔車。（圖／民眾提供）

警方調查，1月31日下午1時35分許，王男騎機車載著邱女行經139線20K處時，疑過彎不當自摔，滑向對向車道並撞擊一輛轎車，造成王、邱四肢多處擦挫傷，送醫後無生命危險，雙方駕駛無酒駕情形。另外，車禍過程中王男還撞毀3根防撞桿，1根要價3000元，將會報請縣府求償。

▲▼機車衝至對向車道撞擊一輛轎車，並撞毀3根防撞桿。（圖／民眾提供）

彰化139縣道20K近年車禍頻傳，有「最陰路段死亡彎道」稱號，去年9月份1名男大生騎機車行經該處時，失控輪胎打滑道對向車道遭到大貨車輾過，同年12月再發生另名男大生騎機車自摔撞路樹慘死。當地民眾認為，一條美麗的道路被搞得臭名遠播，提醒這些愛耍帥的車友能遵守交通規則，警方則於該路段加裝測速器、也加派警員24小時不定時巡邏，將原本限速50K降到40K，盼減少車禍發生。

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