果園父子暴打遊客強索入園費　請吃2顆橘狠嗆：踩我土地就要錢　

▲與消費者爆發肢體衝突的該柑橘園在網路上評價不差，但新聞曝光後引發民眾到網站評論上留言負評。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市內湖區位於成功路5段山區一知名觀光柑橘園1月31日發生一起消費糾紛引發的肢體衝突；家住新北市的謝姓民眾一家人昨天下午開車到該處觀光果園採柑橘，結果發現園內果樹結實甚少，因此敗興而歸，未料卻遭該果園黃姓業者父子強索1人80元入場費，業者認為4人有進入果園私人土地就需要付費，謝姓民眾認為不合理，雙方爆發口角與肢體衝突，謝姓民眾家人驗傷報警，提告果園父子妨害自由、傷害等罪。1日上午，果園業者父子也到轄區大湖派出所提告謝姓民眾傷害。

內湖警方表示，謝姓民眾一家人是1月31日中午1點多到內湖區一家柑橘園打算觀光採果，一家7人停妥車輛後步行前往果園，入場前有詢問農家能否採果，果園業者稱「看的到的都可採」，但謝姓民眾瀏覽園內後發現，園內多數果樹並未結果，一家人打算離開，卻遭索1人80元的入園費。

謝姓民眾質疑園內並無柑橘可採，僅是要離開時，果園主人拿出兩顆橘子請他們吃，便向他們索取一人80元，總價320元入園費用，他們抱怨根本沒踩到柑橘，質疑業者坐地起價，變相索取費用，但果園父子表示：踩我土地就要錢，雙方因互嗆後大打出手，謝民父親與柑橘園的老主人身上都有傷勢，謝民31日下午打電話報警，並在驗傷之後向大湖派出所報案提告。

大湖所警方證實，昨天接獲報案後，警員到場時雙方衝突已經結束，謝家人則堅持對果園業者黃姓父子提告傷害、妨害自由等罪，該柑橘園黃姓業者（80歲）父子（45歲）也於1日上午到派出所控告謝民一家人傷害罪。警方研判雙方因消費糾紛導致口角肢體衝突，尊重雙方提告權利，製作筆錄後會將雙方移送地檢署偵辦。

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