▲新北坪林正港MIT「包種茶油」，食補料理好選擇顧胃又暖心。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近來冷氣團一波又一波，用包種茶油做料理也是「食補」的好選擇！油性偏溫和、食用不需擔心燥熱，料理暖身也顧胃。要吃的健康也要選對好油，新北市坪林區農會成立北台灣第一座茶油示範工廠，透過農會把關出品的包種茶油，保證是正港的「MIT」。

農業局表示，坪林為「包種茶之鄉」，是全台最大包種茶產地，除生產高品質茶葉外，包種茶油也遠近馳名，是在地人氣商品。現在大家都相當重視食安問題，挑選安心食用油是「呷健康」的第一步。坪林農會自製的包種茶油選用安全茶樹種籽壓榨，無任何添加物，不論是自己料理進補，或是年節返鄉賀禮都相當合適。

▲坪林農會自製的包種茶油選用安全茶樹種籽壓榨，無任何添加物。

農業局說，除了熱賣商品包種茶油外，農會也結合山藥、茶麵線，推出坪林「三好禮」禮盒，價格實惠送禮又體面，來訪坪林的遊客時常人手一盒，相當受歡迎，近期寒流一波接一波，不妨來碗茶油麵線暖暖胃。

坪林區農會總幹事林文恭向大家推薦自家產品，包種茶油每天由茶油示範工廠新鮮現榨製成，除了有專人管理外，所有原料都有逐批控管並做追蹤紀錄，從源頭嚴格把關，保證絕對是100%純茶籽油。

▲坪林農會推出「三好禮」禮盒，價格實惠送禮又體面。

農業局長李玟表示，新北市輔導坪林區農會成立國產茶油加工示範廠，廠內配置導覽人員，開放給民眾參觀，希望藉此將國產優質茶油推廣給消費者。坪林農會推出的「三好禮」不僅好吃、也融入地方特色，歡迎民眾選購，吃好油也支持在地農特產。茶油因性屬溫和，適合四季進補，且耐高溫的特性適用煎、煮、炒、炸等各種烹調方式。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版