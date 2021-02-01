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生命和平大學冬季實驗學校圓滿　靈鷲山：倡導靈性生態愛地球

▲生命和平大學冬季實驗學校圓滿 靈鷲山：倡導靈性生態愛地球。（圖／靈鷲山提供）

▲生命和平大學冬季實驗學校圓滿，靈鷲山：倡導靈性生態愛地球。（圖／靈鷲山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

靈鷲山生命和平大學第3屆冬季實驗學校在1月22、23日及29、30日，台灣時間晚上8時至10時舉行，集結來自德國、英國、法國、美國、緬甸等16個國家超過100位學生，透過線上授課、分組討論方式，邀請心理學、社會發展學、經濟學、環境學等各領域的專家學者及全球菁英為愛地球共商大計，1月30日課程圓滿，學員們熱烈分享討論成果。

靈鷲山開山住持心道法師表示，生命和平大學倡導靈性生態，強調尊重生態、愛護生態、保護生態，是對人類的愛、對地球的愛，是長遠、無私的大愛。心道法師也說，課程期間，教授們熱情參與到各小組指導，傾囊相授，學生們針對消費與生態、跨文化決策、都會發展對生態的衝擊等議題在網路上熱烈討論，甚至連續4、5個小時都不休息，線上課程因為有時空的方便性，未來將持續舉辦，透過網路平台的串聯，今年第3屆冬季學校的成果更多元、更有活力。

康斯坦茨大學經濟學博士馬丁科爾瑪教授（Prof. Martin Kolmar）以經濟學的觀點講述氣候危機，他表示，氣候是全球的公共利益，經濟學家認為，研究經濟必須考慮與外部因素的相互連結，這與佛教提到萬物相互影響，彼此依賴的教義是一樣的，做決策時，考慮相互依賴性，就可以找到有效率的解決方法。

▲生命和平大學冬季實驗學校圓滿 靈鷲山：倡導靈性生態愛地球。（圖／靈鷲山提供）

▲靈鷲山生命和平大學集結來自德國、英國、法國、美國、緬甸等16個國家超過100位學生，透過線上授課。

德國慕尼黑大學醫學心理學恩斯特・珀佩爾教授（Prof. Ernst Poppel）講授「人類天生就可以做出決定︰從神經系統科學家的觀點概述」課程，從神經學的角度，說明決策是如何運作的，也提到情緒會影響決策，人們做決策時，容易陷入速度要快及單一因果關係的迷思。

學生們分享的討論成果也令人驚豔，有小組透過影片現身說法，分享影響自己消費行為的因素有哪些？並鼓勵大家將保護地球做為消費時的考慮因素，把愛地球做的更好。小組探討文化背景對決策造成的影響，佛教提到因果，人們所做的會反饋到自己身上，因此要永續地球，基督教則認為，世界是上帝創造的，人們有責任保護大自然，也提到東西方文化的差異，跨文化對話時，不要有先入為主的觀念。

也有學員分享，空氣污染、人口增加、居住環境噪音等是快速都會化造成的結果，而聯合國的永續發展目標（SDGs），則可見人們已正視地球永續的問題，如廢棄物利用、倡導共乘大眾運輸工具、騎腳踏車等，都是我們能做到愛護地球的減碳行為。

靈鷲山生命和平大學第3屆冬季實驗學校在精彩熱烈的討論中，畫下圓滿句點，同學們也透過螢幕揮手道別，預約2022年見！

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