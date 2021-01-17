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台南有愛　82位學子美好的品德獲靈鷲山普仁獎

▲靈鷲山台南普仁獎溫馨圓滿，共有82位孩子獲獎，6位脫穎而出入圍全國普仁獎。（靈鷲山佛教教團提供，下同）

▲李立文和李惠慈兄妹和辛苦的奶奶和姑姑接受祝福。（靈鷲山佛教教團提供，下同）

記者林悅／台南報導

美好的品德，帶來尊貴燦爛的生命！普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師創立普仁獎18來年，各地共有8745位國中、小學生脫穎而出，台南區82位學子17日接受頒獎表揚，並分享生命故事。

台南市長黃偉哲到場讚揚孩子們，身處逆境卻能實踐孝道、友愛手足、尊敬師長，希望大家一起幫忙轉逆境為助力，做他們的貴人。

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由靈鷲山慈善基金會主辦、靈鷲山台南護法會承辦的台南區普仁獎頒獎典禮，17日在台南市晶英酒店舉行，由青草國小陶笛團表演的「陶氣天堂」熱鬧開場，在黃資淵精彩悅耳的二胡獨奏聲中圓滿，現場貴賓雲集包括：台南市長黃偉哲、靈鷲山慈善基金會董事長性月法師、勝利之聲播電台董事長李明威、中華日報總經理嚴伯和、台南市教育局副局長王崑源、民政局長顏振標、台南市議會議長郭信良、主任秘書顏昇祺、台南市議員洪玉鳳、陳怡珍、各區區長、孩子家長和推薦學校校長、老師都到場分享孩子的榮耀和喜悅，並為他們加油打氣。

靈鷲山慈善基金會董事長性月法師說，普仁獎目的不是濟貧，而是著重學生生活品德與孝行，希望透過社會溫暖、正向力量，翻轉孩子們的生命，這是心道法師的願力，也是傳承，讓善心的種子得到沃土，期勉普仁小太陽帶著正面、積極、樂觀、愛心、願力五德自利利他，將品德之光深耕在社會各個角落。

▲靈鷲山台南普仁獎溫馨圓滿，共有82位孩子獲獎，6位脫穎而出入圍全國普仁獎。（靈鷲山佛教教團提供，下同）

▲靈鷲山慈善基金會董事長性月法師致贈心道法師「扭轉乾坤花好月圓」墨寶給台南市長黃偉哲。

性月法師致贈心道法師「扭轉乾坤花好月圓」墨寶給黃偉哲市長，黃市長感謝心道法師以「關心、愛心、慈悲心」的生命關懷理念創立普仁獎，生命教育和品德教育，是沒有終點的旅程，獲獎孩子平實深刻的生命故事，都是逆境中力爭上游的最佳典範。

台南分院執事晟芝法師說，「普仁」是普遍仁慈的意思，台南分院2005年推廣第1屆至今，已經鼓勵關懷912位孩子，今年138位學生報名參加甄選，82位獲獎，國小30位、國中52位，其中郭沛琪、李立文、高思涵、李惠慈、郭宥辰、柯博瀚6人以美好的品格德行、豐富的生命故事，獲得入圍全國普仁獎的殊榮，孩子們用深刻的言行，樸實、認真做份內該做的事情，珍惜善用每一天，沒有被艱困環境打倒，人格特質和太陽一樣時刻保持溫暖、明亮，為社會帶來安定力量。

▲靈鷲山台南普仁獎溫馨圓滿，共有82位孩子獲獎，6位脫穎而出入圍全國普仁獎。（靈鷲山佛教教團提供，下同）

李立文和李惠慈是今年唯一同時入圍全國普仁獎的兄妹檔，現場用流利台語分享成長故事，落落大方的談吐贏得滿堂彩。就讀瀛海國中1年級的李立文，家庭自小遭變故，2歲前，在寄養家庭長大，回來暫住爺爺阿嬤家，由姑姑撫養照顧，80歲的阿嬤年紀大，平日做3份工作，假日再去市場賣古早味鹼粿，李立文小時候常問阿嬤，為什麼要這麼辛苦？阿嬤說，因為要養他和妹妹。李立文從小觀察力敏銳，是個有愛心、正向積極的陽光男孩，懂得透過關懷協會免費學習才藝，繪畫、英文、吉他、小提琴等才藝獲獎無數，特別是繪畫天份，觸筆細膩、色彩繽紛充滿活力，常刊登於媒體。

▲靈鷲山台南普仁獎溫馨圓滿，共有82位孩子獲獎，6位脫穎而出入圍全國普仁獎。（靈鷲山佛教教團提供，下同）

▲靈鷲山台南普仁獎溫馨圓滿，共有82位孩子獲獎，6位脫穎而出入圍全國普仁獎。

李惠慈就讀崇學國小5年級，是李立文的妹妹，4歲前都在寄養家庭，雖然在逆境中成長，依然自信上進且樂於學習，是個堅強的小女孩。喜歡閱讀的她，學業成績很優秀，縫紉機是她的書桌，一直甘之如飴，小提琴和畫畫是她的強項，班服2個圖偶是她的創作，幫忙家事是她的日常，還會幫阿嬤按摩。李惠慈說，拿到獎學金會用來付學費、買文具，還有給阿嬤買菜，貼心得讓人疼愛。李立文和李惠慈很有孝心，阿嬤分享兄妹倆常說會認真讀書，長大賺錢養家人，還要孝順寄養家庭的爸媽，真的很乖巧懂事。

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