世界地球日靈鷲山念1億遍「楞嚴咒心」　祈願疫情消弭全球無災無難

▲ 世界地球日！靈鷲山念1億遍「楞嚴咒心」。（圖／靈鷲山佛教團提供）

記者郭世賢／新北報導

響應世界地球日50周年，靈鷲山佛教教團22日透過「1億楞嚴咒心罩地球圓滿總回向」的殊勝法會聖儀，集結善念與祝福，祈願地球平安、人心和諧，回向全球疫情早日平息，災難遠離。並於晚間9時發起「寧靜罩地球」活動，以熄燈寧靜9分鐘具體作為，祈願新冠肺炎疫情盡速消弭，全球無災無難。

2020年全球都在關注新冠肺炎疫情，短短幾個月影響各國經濟、社會甚鉅。心道法師說，「持咒、善心，是我們的防彈衣和防毒系統，持咒，心就靜下來，心安就平安，心和平，世界就和平了。」在疫情初期指示，全球靈鷲人持誦《楞嚴咒心》，信眾透過線上募咒與禪修等系列行動響應，形成心靈防護罩。

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適逢2020年世界地球日主題「全面行動－地球我罩的」，核心精神是不放棄任何善待環境的機會，一個善念、一個微小行動可減緩氣候變遷，希望地球不再被過度消耗，與靈鷲山愛地球理念一致。靈鷲山在意義非凡的這天，舉辦「1億咒心罩地球」、「寧靜罩地球」兩場線上直播活動。

常存法師感謝社會大眾齊心持咒消除災障，在善心善念圓滿回向後，邀請大家繼續持誦，直到疫情病障消除。常存法師說，從號召「靈鷲人念起來」後，持續84天，如期在4月22日達成目標。

數字背後，他看見靈鷲人的正念與慈悲，透過持誦〈楞嚴咒心〉的轉變，從恐懼到心安，透過反思與覺醒，更了解生命和平的重要，發願要吃素，期許成為眾生的護生符，都是這次最大收穫。

根據媒體報導，1000人熄燈9分鐘，不只節約能源，地球也將減少10公斤二氧化碳排放。晚間9時開始，號召全球信眾進行「寧靜罩地球」活動，以熄燈、寧靜禪修9分鐘，與自己對話，與地球共生，實踐靈鷲山長年推動的愛地球「九大生活主張」，期待這份寧靜能量，回到靈性本質，找回自己初心，啟動療癒地球的契機。

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