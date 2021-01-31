高雄遊行布條驚見「婊子」！最後7天讓他超噁心　罷捷總部回應了

▲高雄罷捷遊行布條出現「小婊」，罷捷總部稍早發文回應。（圖／翻攝自臉書／全民拔菜總部）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄市議員黃捷罷免案2月6日投票，雙方都緊急動員，但罷捷車隊刊登一幅海報，引發挺捷陣營不滿。台灣基進黨新聞部發言人張博洋痛批，罷韓人士下限深不見底，拜託大家一定要站出來捍衛民主社會的價值，「用選票教育欠教育的人！」

張博洋31日在臉書貼出照片，指罷捷車隊布條上寫著「罷免蔡代表支持的小婊」，讓他看了覺得超級噁心，「最後一個禮拜，這群人直接不演了，下限真的深不見底，沒有最低，只有更低，江啟臣你好歹也自稱進步派，真得要跟這些人為伍？」

張博洋指出，台灣的道德底線很明顯被這群人踩過去了，大家的容忍程度也是，所以大家一定要站出來捍衛民主社會的價值，「如果韓粉學不會尊重，學不會文明，那我們就一次又一次的，用選票教育欠教育的人！」

張博洋說，他可以接受這個社會上有很多不同的聲音，但這種字眼，他真的無法接受，「這群人被社會看不起真的不是沒有原因」。

對此，罷捷總部稍早回應，照片中的這支車隊屬於「全民拔菜總部」，他們沒有授意文宣中的內容。

不過，話鋒一轉，罷捷總部也貼出前市長韓國瑜遭醜化、惡搞的照片，反問張博洋「要說別人超級噁心前，你有沒有想想，你們以前幹了什麼事？」

超，級，噁，心... 最後一個禮拜，這群人直接不演了，下限真的深不見底，沒有最低，只有更低。 #江啟臣你好歹也自稱進步派真的要跟這些人為伍？￼ 明天早上七點，鳳山建國、經武路口（全美餐廳），我要邀請大家有空的話跟我一起站路口！ 台灣的道... 由張博洋講Hak啦發佈於 2021年1月30日 星期六

