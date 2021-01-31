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社會 社會焦點 保障人權

高雄林園出現玉米大盜！他前後偷8次...還當過調解委員

記者黃子倩／高雄報導

年節將至！高雄林園分局近日接獲報案，有農民辛苦栽種的玉米，經常遭不明人士竊取，經過警方加強巡邏守望，抓到一名56歲的連姓竊賊，他在30日晚間偷竊失風被捕，經警方清查加上昨日的偷竊失風，他一共犯下8次竊案，都是偷割玉米，而且警方還查出他的身份，在民國80年的時候，曾經是地方上的調解委員會委員，沒想到30年後淪為竊賊被抓，令人不勝唏噓。

▲▼ 林園區最近玉米田遭竊，竊賊被逮竟然是調解委員會委員 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲林園區玉米田遭竊，竊賊被發現竟然曾經當過地方上的調解委員會委員。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，聽聞有玉米接連遭竊後，在地方上針對種植玉米的農田編排專案，加強巡邏守望，30日晚間在大寮區河堤路一處玉米田內發現動靜，疑似有人正在割玉米，昭明所員警和農民發現動靜後，一起進入農田內，發現在偷割玉米的竊賊，不過竊賊偷竊失風後不乖乖就範，還和警方在玉米田內追逐，不久後在附近遭到逮補，當場起獲玉米一袋60隻，價值約新台幣3000元。

▲▼ 林園區最近玉米田遭竊，竊賊被逮竟然是調解委員會委員 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲林園區玉米田遭竊，竊賊被發現竟然曾經當過地方上的調解委員會委員。（圖／記者黃子倩翻攝）

除了玉米外，警方也在嫌犯身上查到犯案工具鐮刀，並在附近找到竊賊開的自小貨車。連姓嫌犯被逮後承認一共犯下8起玉米竊案，經訊問後被依竊盜罪嫌移送，但令警方震驚的是，56歲的竊賊年輕時曾經擔任過地方上的調解委員會委員，且年輕時家境不錯，現在傳出涉入玉米竊案令地方震驚。

林園分局表示目前正值農作物收貨季節，警方啓動護農專案加強巡邏，保護農民的辛苦結晶，奉勸宵小勿心存僥倖。

▲▼ 林園區最近玉米田遭竊，竊賊被逮竟然是調解委員會委員 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲林園區玉米田遭竊，竊賊被發現竟然曾經當過地方上的調解委員會委員。（圖／記者黃子倩翻攝）

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