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「邪惡美女房客」3個月毀掉套房！房東拍下一條腿：臭到沒氣呼吸

▲▼「邪惡美女房客」3個月毀掉套房！房東拍下一條腿：臭到沒氣呼吸。（圖／爆廢公社）

▲原PO說，房客一毛沒付就落跑，她可以不計較、當做愛心，但把房間搞成這樣，她真的難以承受...（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

屏東一名女房東在臉書指控，她近期遇到一名「邪惡美女房客」，不斷編造各種理由拖延房租，至今已經3個月，房租和水電一毛都沒繳，還把環境弄得一團亂，最後拍拍屁股偷搬走，氣得她決定到警局報案，並PO文提醒高屏地區的房東注意。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，美女房客3個月來一毛未付，不僅把男友帶進來住，利用別人同情心一騙再騙，還把套房搞得髒亂無比。期間，她見對方養貓，於心不忍，好心幫忙訂購寵物床，結果進到屋內嚇壞，趕緊拍照蒐證。

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▲▼「邪惡美女房客」3個月毀掉套房！房東拍下一條腿：臭到沒氣呼吸。（圖／爆廢公社）

▲原PO拍下房內情況時，意外拍下女房客的一條腿。（圖／爆廢公社）

照片中可見，女子趴在床上，露出一隻腳，但枕頭嚴重泛黃，一旁桌子凌亂不堪，馬桶則沉積大量汙垢，地上還有一片護墊。原PO氣憤地說，「好好一間漂亮房子搞成這樣，到最後不講一聲偷偷搬走，還不認帳，真的讓人家身心俱疲無法承受。」

事後，原PO忍無可忍到警局報案，但女房客仍不交出房卡，一天拖一天，甚至自說自話，承諾未來每個月付2000分期償還。為了避免再有其他房東受害，原PO決定發文，「此人很臭，有養一隻貓，真的是可憐那隻貓，請大家注意這一位女生」。

▲▼「邪惡美女房客」3個月毀掉套房！房東拍下一條腿：臭到沒氣呼吸。（圖／爆廢公社）

▲女房客落跑後，原PO發現廁所臭氣熏天，「快沒氣呼吸」。（圖／爆廢公社）

許多網友看完紛紛表示，「馬桶太噁了」、「整個像案發現場」、「那個枕頭拿來睡，臉真的不會出事嗎」、「貓跟著她真可憐」、「這個女的是誰派來折磨你的」、「聽說越髒得越漂亮」、「現在租屋廣告還是一堆只限女生」、「看臉書照片長得很漂亮，怎麼會超級無敵髒阿...」

對此，原PO進一步補充，當時她看貓可憐，幫忙把寵物床搬進去房內，結果女房客見狀趕忙收拾床鋪、把衛生紙藏起來，她才順手將照片拍下，而浴室照片是女房客搬走後、她整理房間時拍的，「臭到完全快沒氣呼吸」。

至於有不少人抱怨「為何只拍一隻腳」、「誰認得出來？」原PO則回應，當時她幫忙把寵物床搬進去，順手將現場狀況拍下存證，沒有刻意要拍攝房客，怎料後來對方搶先一步偷偷搬走，只能提供這樣的照片，提醒大家務必小心。

▼網友抱怨，只放一隻腳「怎麼提防？」（圖／爆廢公社）

▲▼「邪惡美女房客」3個月毀掉套房！房東拍下一條腿：臭到沒氣呼吸。（圖／爆廢公社）

▼女房客外表光鮮亮麗。（圖／爆廢公社，下同）

▲▼「邪惡美女房客」3個月毀掉套房！房東拍下一條腿：臭到沒氣呼吸。（圖／爆廢公社）

▲▼「邪惡美女房客」3個月毀掉套房！房東拍下一條腿：臭到沒氣呼吸。（圖／爆廢公社）

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