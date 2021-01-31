案908去過桃園游記百年油飯！業者「一堆訂單取消」：考慮關店2天

▲游記百年油飯。（圖／翻攝游記百年油飯臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心30日公布新增4本土病例，其中1例為感染源不明案889的接觸者案908，今（31）日該個案足跡公開，1月25日曾去過九份老街、阿妹茶樓等地，1月26日也到佛光山、金寶塔、大溪老街，同日下午4時5分至4時30分也到過桃園游記百年油飯。對此，業者稍早無奈作出回應了。

針對指揮中心今日公布案908曾到過游記百年油飯，業者接受電訪表示，昨日確實收到衛生局通知「有高度疑似確診者來過」需配合消毒，因此下午緊急關店消毒，但今日足跡公布卻出現自家店名字，業者無奈坦言：「有點驚訝。」透露已接到不少取消訂單電話，目前店內一位消費者都沒有，因此正在考慮是否要再閉店2天進行全面消毒動作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於是否會擔心確診者曾到過影響生意，業者也說：「就遇到了。」一切都會配合衛生局、指揮中心指示進行後續相關工作；而在桃園疫情擴大時，業者也指出已有加強做防疫工作，包括每日開店前在營業場所外場、桌面使用漂白水消毒，關店後內場也用漂白水、洗碗精進行消毒，內用桌在新客人上桌前也用酒精擦拭，目前內用桌則已放上隔板再加強防疫。