房產企業高管驚爆婚外情！珍藏小三「愛情微電影」…挪公款買豪宅

▲女子控訴丈夫外遇，手機裡滿是「愛情微電影」。（示意圖／視覺中國）



記者柯振中／綜合報導

近日大陸網路平台流傳一封實名舉報信，郭姓妻子向碧桂園舉發自己的丈夫，不但挪用公款買房，還與女員工發生關係，更是用手機錄下「精彩微電影」，舉止不但脫序，還觸犯法律，希望公司能夠做出懲處。

這封舉報信在網路上不斷流傳，上方署名了「郭建」，實名舉報丈夫朱文博。郭女表示，朱文博在碧桂園集團湖南區域擔任高階主管，卻與長沙分公司的多名女員工發生關係，還涉嫌嫖妓、以權謀私等行為。

郭女提到，希望碧桂園集團的黨委、紀委能夠進行全面、公正且透明的調查，並公開處理結果。郭女指出，朱文博曾向妻子說，做到了這個職位，想要弄錢很容易，只要將帳款匯入母親的名下，別人怎麼查也查不到。

朱文博利用這招，不但購買豪車、房子，甚至還存下大筆存款，卻對外說是母親贈與，但朱文博的母親是家庭主婦，父親也已去世多年，怎麼可能每個月的帳戶收入高達十多萬，還能夠全款買房、買車？

▼女子指控，丈夫不但外遇，還挪用公款，買房買豪車。（示意圖／CFP）



郭女聲稱，朱文博私生活混亂，曾與公司內的女員工發生關係，對象還不只一人，手機裡滿是性愛影片，嚴重破壞了夫妻之間的感情。

郭女為了孩子，想要隱忍此事，但與外遇的對象談判，對方態度十分猖狂，讓她忍受不了，向公司高層約談，也沒有下文，因此只能到丈夫公司的樓下發傳單，揭開惡行。

傳單內容被拍照PO網，引起網路熱烈討論，公司也緊急回覆，朱男目前已經被停職，若貪污一事屬實，將採取法律手段。據了解，碧桂園是大陸最大的綜合性房地產開發企業之一，1992年成立，業務範圍涵蓋房地產、五星級酒店、社區商業、休閒娛樂產業等行業，員工數量超過10萬人。

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▼女子揭露丈夫的出軌行徑。（圖／翻攝陸媒）

