　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

房產企業高管驚爆婚外情！珍藏小三「愛情微電影」…挪公款買豪宅

▲▼ 外遇，出軌，通姦。（圖／視覺中國）

▲女子控訴丈夫外遇，手機裡滿是「愛情微電影」。（示意圖／視覺中國）

記者柯振中／綜合報導

近日大陸網路平台流傳一封實名舉報信，郭姓妻子向碧桂園舉發自己的丈夫，不但挪用公款買房，還與女員工發生關係，更是用手機錄下「精彩微電影」，舉止不但脫序，還觸犯法律，希望公司能夠做出懲處。

這封舉報信在網路上不斷流傳，上方署名了「郭建」，實名舉報丈夫朱文博。郭女表示，朱文博在碧桂園集團湖南區域擔任高階主管，卻與長沙分公司的多名女員工發生關係，還涉嫌嫖妓、以權謀私等行為。

郭女提到，希望碧桂園集團的黨委、紀委能夠進行全面、公正且透明的調查，並公開處理結果。郭女指出，朱文博曾向妻子說，做到了這個職位，想要弄錢很容易，只要將帳款匯入母親的名下，別人怎麼查也查不到。

朱文博利用這招，不但購買豪車、房子，甚至還存下大筆存款，卻對外說是母親贈與，但朱文博的母親是家庭主婦，父親也已去世多年，怎麼可能每個月的帳戶收入高達十多萬，還能夠全款買房、買車？

▼女子指控，丈夫不但外遇，還挪用公款，買房買豪車。（示意圖／CFP）

▲▼劈腿,出軌,偷吃,外遇。（圖／CFP）

郭女聲稱，朱文博私生活混亂，曾與公司內的女員工發生關係，對象還不只一人，手機裡滿是性愛影片，嚴重破壞了夫妻之間的感情。

郭女為了孩子，想要隱忍此事，但與外遇的對象談判，對方態度十分猖狂，讓她忍受不了，向公司高層約談，也沒有下文，因此只能到丈夫公司的樓下發傳單，揭開惡行。

傳單內容被拍照PO網，引起網路熱烈討論，公司也緊急回覆，朱男目前已經被停職，若貪污一事屬實，將採取法律手段。據了解，碧桂園是大陸最大的綜合性房地產開發企業之一，1992年成立，業務範圍涵蓋房地產、五星級酒店、社區商業、休閒娛樂產業等行業，員工數量超過10萬人。

►經典不敗的「SK-II青春露」

▼女子揭露丈夫的出軌行徑。（圖／翻攝陸媒）

▲▼女子揭露丈夫的出軌行徑。（圖／翻攝陸媒）

ET快訊
獨／高雄男遭擄凌虐！暴力踩肚「湯匙狂餵屎」　畫面曝光
陳芳語選秀被逼說「我是中國人」　崩潰求監視器：淘汰我

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

房產企業高管驚爆婚外情！珍藏小三「愛情微電影」…挪公款買豪宅

山東奶棗核酸檢驗爆「陽性反應」　陸網傻眼：剛吞一顆

歐盟管制新冠疫苗出口　香港「過年後接種」計劃變數大增

香港去年GDP下跌6.1%歷來最慘！港府：今年預估將恢復正增長

確診者破萬！　香港18區設立新冠疫苗接種中心

陸核電機組「華龍一號」正式商轉　距台灣只有162公里

180cm富二代一見鍾情女神！7天花400萬　求婚慘被拒：你下面不行

快訊／廈門新增一例台灣輸入確診！檢測第3次才出現陽性

影／爺不甩孫女2次阻止闖紅燈　硬拖著過馬路「下秒被撞飛身亡」

影／魷魚買回家煮5分鐘　竟開始溶化「最後只剩殘渣」

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

「跟案889同診間」20分鐘中鏢！　平鎮某醫院定調第二家院內感染

下單2小時才送到！男子餓到抓狂　對外送員「拳打腳踢」飆罵：垃圾

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

《女神降臨》書竣說不出口的告白　2年後..文佳煐酒醉躺黃仁燁懷裡

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

部桃群聚死亡個案！增4本土病例　案907多重慢性疾病簽DNR不急救

房產企業高管驚爆婚外情！珍藏小三「愛情微電影」…挪公款買豪宅

山東奶棗核酸檢驗爆「陽性反應」　陸網傻眼：剛吞一顆

歐盟管制新冠疫苗出口　香港「過年後接種」計劃變數大增

香港去年GDP下跌6.1%歷來最慘！港府：今年預估將恢復正增長

確診者破萬！　香港18區設立新冠疫苗接種中心

陸核電機組「華龍一號」正式商轉　距台灣只有162公里

180cm富二代一見鍾情女神！7天花400萬　求婚慘被拒：你下面不行

快訊／廈門新增一例台灣輸入確診！檢測第3次才出現陽性

影／爺不甩孫女2次阻止闖紅燈　硬拖著過馬路「下秒被撞飛身亡」

影／魷魚買回家煮5分鐘　竟開始溶化「最後只剩殘渣」

客人1星負評嗆「生蠔比我睪丸小」　燒烤店老闆驚揭背後原因

BMW M4高速公路狂飆！三寶鬼切...時速280→140km「3秒緊貼急剎」

房產企業高管驚爆婚外情！珍藏小三「愛情微電影」…挪公款買豪宅

劉樂妍搶購便宜羊肉被騙！　爆標示不明「商業詐欺」氣喊：我很單純

「飛機窗LED夜燈」讓你偽出國！機翼配夕陽、層層雲海　擺房間好療癒

女兒把母屍「藏冰箱10年」　清潔工掃出腐肉嚇壞

謝金河看Gamestop：年輕人善用新投資商品　台股生態會有重大改變！　

屏中KUSO愛演戲劇社、屏女蒲公英劇坊慈善義演　民眾熱情參與

護理師婆婆確診當天就病逝　名醫嘆： 案907是「最沉重的警鐘」

山東奶棗核酸檢驗爆「陽性反應」　陸網傻眼：剛吞一顆

不敢下樓狂推好友「你先啦」 金幼幼友情秒破裂：推屁喔！

大陸熱門新聞

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

7天花400萬討歡心！180cm富二代求婚遭打槍　

魷魚買回家煮5分鐘　竟溶化到只剩渣

陸最神秘富豪組織驚傳解散！馬雲只是小老弟

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

爺不甩孫女2次阻止闖紅燈　下秒被撞飛身亡

100情婦、100棟房！中共巨貪火速被處決

太監玩遍後宮女人　還硬上皇后

山東奶棗呈陽性反應　陸網傻：剛吞一顆

慈禧愛用香蕉！年耗1.5萬根

陸網「感謝博恩」：立功了！

秦始皇最疼愛公主下場悽慘

快訊／廈門新增一例台灣輸入確診！

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

更多熱門

相關新聞

乾糧毒死陸貓！台灣代理商發聲明

乾糧毒死陸貓！台灣代理商發聲明

加拿大進口飼料「go！九種肉貓糧」日前在大陸傳出毒死貓咪的恐怖傳聞，許多飼主紛紛反應家中貓咪吃了該牌飼料後，竟突然出現嘔吐、血便甚至死亡的狀況，因此大陸網購平台緊急下架問題產品，不過因為台灣也有引進該產品，讓許多飼主相當恐慌，而28日台灣代理商也發布聲明，強調台灣與大陸所販售的包裝與版本並非同款。

兩岸同婚　陸委會說：再研議

兩岸同婚　陸委會說：再研議

未來兩岸關係？　台學者：要聽懂美國弦外之音

未來兩岸關係？　台學者：要聽懂美國弦外之音

陸《海警法》擾台海？　陸委會回應

陸《海警法》擾台海？　陸委會回應

國台辦再提制裁台獨　陸委會回嗆

國台辦再提制裁台獨　陸委會回嗆

關鍵字：

大陸碧桂園朱文博

讀者迴響

熱門新聞

陳芳語選秀被逼說是中國人　崩潰求監視器：淘汰我

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

阿嬤載孫女被撞飛　3歲女童大哭要回家

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

她內衣穿2年…冒「爆量芝麻」畫面曝！夫控超噁習慣：內褲也都是

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

案907無人協辦後事　陳時中：部桃支援

7天花400萬討歡心！180cm富二代求婚遭打槍　

獨／高雄男遭擄凌虐！暴力踩肚「湯匙狂餵屎」

被指是平鎮某醫院　聯新醫院6點回應了

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

4人巴西返台「可能藏恐怖毒株」　他怕流竄社區

市府緊急下令：台南甜點節喊卡！

公布「桃第二波院內感染」醫院名？　指揮中心給解答

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中
超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

「跟案889同診間」20分鐘中鏢！　平鎮某醫院定調第二家院內感染

「跟案889同診間」20分鐘中鏢！　平鎮某醫院定調第二家院內感染

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面