　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

台灣難搶到新冠疫苗！蘇偉碩籲「勿歧視大陸製」：抗中僵化防疫

▲▼民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會 蘇偉碩醫師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蘇偉碩醫師參加民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中評社

針對台灣施打新冠疫苗進度，醫師蘇偉碩接受中評社訪問表示，台灣面臨取得疫苗困難與牽涉區域代理權問題，在討論要不要用大陸疫苗前，應該先從法規上著手解套從大陸輸入新冠疫苗的原則性許可。而且，只要大陸疫苗符合台灣安全法規，先不要特別對大陸疫苗採取歧視做法。

蘇偉碩，1969年生，嘉義人，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹，也關心台灣疫情、防疫與疫苗等議題。

新冠疫苗自去年底研發成功開始施打，被視為疫情的改善關鍵，台灣目前則尚未有明確的時間表。除了台灣是否使用大陸疫苗近期引發討論，疫情指揮官陳時中還批評目前不少大國壟斷疫苗，甚至有國家買了人口數4倍的量。

關於大陸疫苗部分，蘇偉碩表示，在《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》第七條有規定許可的大陸地區物品才能輸入台灣，主管機關是國貿局，人用疫苗屬於禁止項目。他指出，解套辦法是國貿局另立貨號，把新冠疫苗單獨出來，避開人用疫苗全部開放，但這只是原則性許可，不代表可以輸入，最後還是要有許可證，要送到食藥署審查，取得藥品許可證字號，才能在台灣境內上市使用。

台灣取得疫苗方面，蘇偉碩表示，台灣在取得疫苗上的確是有困難，第二，可能會牽涉區域代理權問題，不一定能和原廠購買，可能需透過代理商。若台灣只購買歐美疫苗，可能會遇到亞洲代理權握在中國公司手上，台灣只要有中國代理、中國製造、中資都不行的話，那疫苗選擇性就會減少。所以先做原則性開放，至少不代表要採購大陸疫苗，但可先避免歐美疫苗有代理權的問題。

由於開始傳出搶疫苗的現象，蘇偉碩表示，歐美等其他國家疫苗都會遇到大國壟斷，購買四到五倍的儲備量，台灣可能面臨買不到的情況。因此他認為不如先開一個門，只要大陸疫苗符合台灣安全法規，先不要特別對大陸疫苗採取歧視做法，畢竟疫苗是賣方市場，有兩家以上賣家，買家才可以利用賣家競爭關係，取得較好的市場條件，好處是不會限縮採購上的談判。

蘇偉碩表示，先把大陸疫苗發揮空間打開，再一視同仁和歐美疫苗拿去比較安全性、有效性、交貨穩定速度是否符合台灣需求，最後再來考慮價格，回歸比較平常的市場機制，對台灣是比較有利的。

1/23指揮中心記者會,陳時中,羅一鈞,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）

去年陳時中提到今年三月可以打到疫苗，蘇偉碩表示，目前已經一月底，距離三月底只剩兩個月時間，若三月真的要打的到，現在訂單應該要簽好了才對，因此陳時中態度也開始轉為保守了。

為何國際上開始在搶疫苗？蘇偉碩表示，三月會是流行高峰期，而且有效的疫苗已慢慢出現，開始施打疫苗後，大約兩個月時間，副作用與效果就可以看得很清楚，也會有相關數據出來，若大陸疫苗被證明有效且安全度又夠，那國際上就會開始搶大陸疫苗，到時候台灣就不一定搶得到大陸疫苗了。

蘇偉碩表示，台灣防疫好不是在於有好的藥物或疫苗，而是靠管制，但管制對經濟傷害很大。且台灣病例數非常少，很難用道德勸說方式要求提供疫苗給台灣，世衛組織可以做人道救援，但數量還是有限，因為大國和富有國一定是以自己國家為優先，另外，台灣在採購量和願意出的錢，也輸給日本、新加坡這種高所得國家。

蘇偉碩表示，一個國家要恢復經濟和國際貿易，目前唯一辦法就是打疫苗，越快普及達到七成總人口數施打疫苗，就會有全體免疫的效果，邊境管制就能解除八到九成，所以接下來就是比賽那些國家先施打疫苗達標，再過兩到三個月，境管就能恢復到與平常差不多狀況。

蘇偉碩指出，大陸疫苗從去年底和今年初開始施打，大概最慢二月底就可以看到初步效果，台灣若因為反中、抗中因素讓防疫策略運用變得非常僵化，他個人持反對意見。他說，疫情無「國界」，政治干預越少越好，防疫不能有政治考量，台灣又是重要貿易體，要考慮台灣利益與國際貿易能否正常運作，要站在更高位階來考慮，不要用意識形態來對抗。

ET快訊
要求公布「第二間醫院名」　醫曝原因：現在是非常時期
男友沒工作錢卻花不完　網見亮點：幹嘛上班
網瘋傳案908曾到宜蘭玩　衛生局緊急回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸港今起不承認BNO護照　港人返港須憑特區護照、身分證

台灣難搶到新冠疫苗！蘇偉碩籲「勿歧視大陸製」：抗中僵化防疫

難忍「被指中國軍公司」　小米起訴美國防和財政部

山東奶棗溯源　染疫乳清粉來自「這個國家」

房產企業高管驚爆婚外情！珍藏小三「愛情微電影」…挪公款買豪宅

山東奶棗核酸檢驗爆「陽性反應」　陸網傻眼：剛吞一顆

歐盟管制新冠疫苗出口　香港「過年後接種」計劃變數大增

香港去年GDP下跌6.1%歷來最慘！港府：今年預估將恢復正增長

確診者破萬！　香港18區設立新冠疫苗接種中心

陸核電機組「華龍一號」正式商轉　距台灣只有162公里

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

「跟案889同診間」20分鐘中鏢！　平鎮某醫院定調第二家院內感染

國高中改「9:30上學」有爽到？ 畢業生剖析人性：只會更晚睡

下單2小時才送到！男子餓到抓狂　對外送員「拳打腳踢」飆罵：垃圾

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

《女神降臨》書竣說不出口的告白　2年後..文佳煐酒醉躺黃仁燁懷裡

陸港今起不承認BNO護照　港人返港須憑特區護照、身分證

台灣難搶到新冠疫苗！蘇偉碩籲「勿歧視大陸製」：抗中僵化防疫

難忍「被指中國軍公司」　小米起訴美國防和財政部

山東奶棗溯源　染疫乳清粉來自「這個國家」

房產企業高管驚爆婚外情！珍藏小三「愛情微電影」…挪公款買豪宅

山東奶棗核酸檢驗爆「陽性反應」　陸網傻眼：剛吞一顆

歐盟管制新冠疫苗出口　香港「過年後接種」計劃變數大增

香港去年GDP下跌6.1%歷來最慘！港府：今年預估將恢復正增長

確診者破萬！　香港18區設立新冠疫苗接種中心

陸核電機組「華龍一號」正式商轉　距台灣只有162公里

近百萬大學生寒假想工讀 60%兼差兩份以上

37年來百威首次不在超級盃宣傳啤酒　改宣傳疫苗接種

兆豐票券年終稱霸金融　年終平均值11個月

日本驚現首宗「英國變種」群聚！　埼玉同公司「5天內」9人中鏢

反萊豬醫師蘇偉碩怒控：高雄空氣在殺人！　明上午將到高市府抗議

兄弟新洋投將到齊！歐尼爾隔離中打招呼　加百利明天抵台

女王下令禁播50年！　英國王室紀錄片YouTube神秘曝光

母子戀是真的！陳昊森帶潘麗麗「回家吃飯」見家長

國道服務區總體檢備戰春節　實施用餐區域隔離、熟食加蓋

陸港今起不承認BNO護照　港人返港須憑特區護照、身分證

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

大陸熱門新聞

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

7天花400萬討歡心！180cm富二代求婚遭打槍　

魷魚買回家煮5分鐘　竟溶化到只剩渣

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

爺不甩孫女2次阻止闖紅燈　下秒被撞飛身亡

陸最神秘富豪組織驚傳解散！馬雲只是小老弟

山東奶棗呈陽性反應　陸網傻：剛吞一顆

房產企業高管爆婚外情　藏小三性愛片

太監玩遍後宮女人　還硬上皇后

100情婦、100棟房！中共巨貪火速被處決

秦始皇最疼愛公主下場悽慘

陸網「感謝博恩」：立功了！

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

慈禧愛用香蕉！年耗1.5萬根

更多熱門

相關新聞

護理師1家6口染疫「關鍵原因有3點！」

護理師1家6口染疫「關鍵原因有3點！」

昨（30）日國內新增4例本土COVID-19確定病例，其中3例為染疫護理師（案863）的同住家人，包含公婆及女兒確診，其中婆婆更於確診當日死亡。加上先前染疫的丈夫、女兒，這起家庭群聚已經有6人確診，感染科專家分析，可能跟家人關係緊密、居住環境擁擠及盥洗室被病毒感染等原因有關。

陳時中稱大國壟斷疫苗　民眾黨：又時空背景不同？

陳時中稱大國壟斷疫苗　民眾黨：又時空背景不同？

網路影射某確診案例到過宜蘭　衛生局回應了

網路影射某確診案例到過宜蘭　衛生局回應了

南韓疫情趨緩！僅增355例...恐維持限聚令

南韓疫情趨緩！僅增355例...恐維持限聚令

ICU醫師心疼：案863需要好好的被關懷

ICU醫師心疼：案863需要好好的被關懷

關鍵字：

新冠肺炎COVID19新冠病毒新冠疫情台灣防疫疫苗新冠疫苗台灣疫苗

讀者迴響

熱門新聞

陳芳語選秀被逼說是中國人　崩潰求監視器：淘汰我

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

阿嬤載孫女被撞飛　3歲女童大哭要回家

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

天降1.5億遺產　她竟是地主後代

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

7天花400萬討歡心！180cm富二代求婚遭打槍　

她內衣穿2年…冒「爆量芝麻」畫面曝！夫控超噁習慣：內褲也都是

年薪破百萬只是門檻！內行曝1職業：狂買房

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

以為是空籠！貓咪美容師超錯愕

影／BMW M4狂飆！280–140km/hr「3秒緊貼急剎」

即／濃霧！下波濕冷狂掉10℃時間曝　今晨8度白天飆28度

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中
超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面