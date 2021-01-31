台灣難搶到新冠疫苗！蘇偉碩籲「勿歧視大陸製」：抗中僵化防疫

▲蘇偉碩醫師參加民間反瘦肉精毒豬聯盟記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中評社

針對台灣施打新冠疫苗進度，醫師蘇偉碩接受中評社訪問表示，台灣面臨取得疫苗困難與牽涉區域代理權問題，在討論要不要用大陸疫苗前，應該先從法規上著手解套從大陸輸入新冠疫苗的原則性許可。而且，只要大陸疫苗符合台灣安全法規，先不要特別對大陸疫苗採取歧視做法。

蘇偉碩，1969年生，嘉義人，高雄醫學大學醫學士，擁有精神科專科醫師證照，是台灣民間反瘦肉精毒豬聯盟的骨幹，也關心台灣疫情、防疫與疫苗等議題。

新冠疫苗自去年底研發成功開始施打，被視為疫情的改善關鍵，台灣目前則尚未有明確的時間表。除了台灣是否使用大陸疫苗近期引發討論，疫情指揮官陳時中還批評目前不少大國壟斷疫苗，甚至有國家買了人口數4倍的量。

關於大陸疫苗部分，蘇偉碩表示，在《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》第七條有規定許可的大陸地區物品才能輸入台灣，主管機關是國貿局，人用疫苗屬於禁止項目。他指出，解套辦法是國貿局另立貨號，把新冠疫苗單獨出來，避開人用疫苗全部開放，但這只是原則性許可，不代表可以輸入，最後還是要有許可證，要送到食藥署審查，取得藥品許可證字號，才能在台灣境內上市使用。

台灣取得疫苗方面，蘇偉碩表示，台灣在取得疫苗上的確是有困難，第二，可能會牽涉區域代理權問題，不一定能和原廠購買，可能需透過代理商。若台灣只購買歐美疫苗，可能會遇到亞洲代理權握在中國公司手上，台灣只要有中國代理、中國製造、中資都不行的話，那疫苗選擇性就會減少。所以先做原則性開放，至少不代表要採購大陸疫苗，但可先避免歐美疫苗有代理權的問題。

由於開始傳出搶疫苗的現象，蘇偉碩表示，歐美等其他國家疫苗都會遇到大國壟斷，購買四到五倍的儲備量，台灣可能面臨買不到的情況。因此他認為不如先開一個門，只要大陸疫苗符合台灣安全法規，先不要特別對大陸疫苗採取歧視做法，畢竟疫苗是賣方市場，有兩家以上賣家，買家才可以利用賣家競爭關係，取得較好的市場條件，好處是不會限縮採購上的談判。

蘇偉碩表示，先把大陸疫苗發揮空間打開，再一視同仁和歐美疫苗拿去比較安全性、有效性、交貨穩定速度是否符合台灣需求，最後再來考慮價格，回歸比較平常的市場機制，對台灣是比較有利的。

▲陳時中。（圖／指揮中心提供）

去年陳時中提到今年三月可以打到疫苗，蘇偉碩表示，目前已經一月底，距離三月底只剩兩個月時間，若三月真的要打的到，現在訂單應該要簽好了才對，因此陳時中態度也開始轉為保守了。

為何國際上開始在搶疫苗？蘇偉碩表示，三月會是流行高峰期，而且有效的疫苗已慢慢出現，開始施打疫苗後，大約兩個月時間，副作用與效果就可以看得很清楚，也會有相關數據出來，若大陸疫苗被證明有效且安全度又夠，那國際上就會開始搶大陸疫苗，到時候台灣就不一定搶得到大陸疫苗了。

蘇偉碩表示，台灣防疫好不是在於有好的藥物或疫苗，而是靠管制，但管制對經濟傷害很大。且台灣病例數非常少，很難用道德勸說方式要求提供疫苗給台灣，世衛組織可以做人道救援，但數量還是有限，因為大國和富有國一定是以自己國家為優先，另外，台灣在採購量和願意出的錢，也輸給日本、新加坡這種高所得國家。

蘇偉碩表示，一個國家要恢復經濟和國際貿易，目前唯一辦法就是打疫苗，越快普及達到七成總人口數施打疫苗，就會有全體免疫的效果，邊境管制就能解除八到九成，所以接下來就是比賽那些國家先施打疫苗達標，再過兩到三個月，境管就能恢復到與平常差不多狀況。

蘇偉碩指出，大陸疫苗從去年底和今年初開始施打，大概最慢二月底就可以看到初步效果，台灣若因為反中、抗中因素讓防疫策略運用變得非常僵化，他個人持反對意見。他說，疫情無「國界」，政治干預越少越好，防疫不能有政治考量，台灣又是重要貿易體，要考慮台灣利益與國際貿易能否正常運作，要站在更高位階來考慮，不要用意識形態來對抗。