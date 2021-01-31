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列舉台海「這一年來重大爭議」　人民日報：謀獨註定失敗

▲兩會,習近平,鍾山,商務部,人大,政協,王毅,外交部。（圖／路透社）

▲陸官媒人民日報列舉台海這一年發生重大事件，強調謀「獨」註定失敗。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

台海情勢緊繃，中共中央機關報人民日報今（31日）刊文，列舉從去年至今兩岸所發生的重大事件，文章直接批評民進黨當局謀獨挑釁，破壞兩岸關係，危害台海和平穩定。文章強調，一切謀「獨」行徑都註定失敗，行徑惡劣的「台獨」頑固分子，將受到人民的審判和歷史的懲罰。

文章稱，民進黨當局在台灣內部炒作、煽動仇中情緒。在美國大選中「壓錯寶」，還不惜犧牲民眾生命健康福祉，開放萊豬進口惹眾怒。民進黨當局倚美謀獨的美夢代價不菲，到頭來還是竹籃打水一場空。新冠肺炎疫情發生後，民進黨當局除了習慣性地大肆抹黑攻擊大陸外，還不遺餘力地借著世衛大會等話題進行政治「碰瓷」。

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

▲大陸全面施打新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

談到施打疫苗問題，文章再指，大陸啓動重點人群疫苗接種，在自願申請、知情同意前提下，不少台胞基於健康考慮參與接種，並感謝大陸給予同等待遇，民進黨當局卻「吃不到葡萄說葡萄酸」，煞有介事地警告台胞「注意大陸疫苗風險」，再次暴露其無視台灣民眾健康福祉、刻意製造與大陸對抗的政治惡意。

針對香港問題，文章表示，頻頻將黑手伸向香港是民進黨當局的另一謀「獨」伎倆。亂港謀「獨」的險惡用心已昭然若揭，不得人心、完全徒勞，他們若一意孤行越走越遠，最終只會自食惡果。

最後，文章強調，民進黨當局為一黨之私機關算盡，種種謀獨，既不符合兩岸關係走近走好的民心所向，也不符合兩岸關係和平發展的大勢所趨。不管是倚美謀獨、以疫謀獨、亂港謀獨，還是修憲謀獨、以武謀獨，一切謀獨分裂行徑最終都是絕路一條，不可能得逞。那些大肆叫囂、行徑惡劣的「台獨」頑固分子，也必將受到人民的審判和歷史的懲罰。

▼台灣開放萊豬，日前國台辦正式宣佈禁止台灣所有肉製品輸入。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼110年1月1日，萊豬進口首日，台北市長柯文哲視察賣場設立不含萊克多巴胺美豬專區，台灣豬標章，民眾買不含萊豬的台灣豬。（圖／記者呂佳賢攝）

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