又是L452R變異！染疫護理師案863病毒序列初判「與其他9人一致」

▲部桃本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院群聚擴大，案863染疫護理師1家7口已經有6人確診，其中案907個案婆婆本就有多重疾病，29日確診當日深夜即死亡。指揮中心今（30）日公布案863護理師病毒序列初步比對結果，和部桃群聚首例染疫醫在內的9人一致，屬於主流病毒D614G帶有L452R病毒變異。

中央流行疫情指揮中心今日公布新增4例本土病例，且有1例死亡，都與部立桃園醫院群聚相關。其中3例為部桃10B護理師（案863）的家人，分別是案863的80多歲婆婆（案907）、20多歲女兒（案909）、80多歲公公（案910），加上先前確診的丈夫（案864）、女兒（案865），家庭內已有6人確診；另有1名大姑初步檢測陰性，保險起見先在收治醫院就近照顧。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

部桃群聚已經擴大至19人感染，而群聚源頭指向案812美國境外移入個案，指揮中心日前公布病毒序列比對，發現其感染病毒株為現在較為強勢的D614G變異株，而且檢驗也發現病毒帶有L452R位點變異，為國內首見；進一步比對案863護理師病毒株，指揮中心發言人莊人祥今表示，初步定序結果，僅部分片段定序成功，比對該基因片段結果與部桃群聚一致。

其他包含首例染疫醫師（案838）、案839女友護理師（案839）、7B護理人員（案852）、7B11B主治醫師（案856）、10B護理人員（案868）、9B外籍看護（869）、染疫翁三女兒（案885）、感染源不明院內病患（案889），已經有10例個案都同屬L452R病毒。

▲部桃群聚L425R病毒株比對，案863護理師也屬同株。（圖／ETtoday新聞雲製圖）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞日前表示，該病毒在部桃群聚中觀察有傳播力變快現象，但這次家庭群聚擴大護理師傳給5名同住家人，是否也是因為傳染力影響？莊人祥則分析，家庭密切接觸的風險本來就高，要評斷傳染力強，除非發生非家庭內還是造成多人傳染，目前情況仍不相符。

莊人祥也公布今日新增個案的Ct值，案907為23、案908為20、案909為26、案910為22，都屬於病毒量高、開始剛發病階段。