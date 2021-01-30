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懷孕期間婆婆毫不關心！生完後逼「孩分給大伯」　她淚：無法釋懷

▲▼嬰兒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲嬰兒示意圖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

婆媳問題向來都是一道難解的題，一名媳婦被重男輕女的婆婆搞到快崩潰，整個孕期都沒有關心，更別說是吃到婆婆煮得營養食物，只好不斷催眠自己，「婆婆沒義務要替我做什麼」，久而久之也慢慢釋懷了，豈料婆婆有次竟然開口，要求她將親生骨肉分一個給大伯，讓她至今無法釋懷。

該名媳婦在臉書「靠北婆婆2.0」上發文，看到很多人在抱怨，坐月子或是懷孕中遇到的婆媳問題，自己也是受害者之一，「不說重男輕女，整個孕期都沒有關心，也沒吃過婆婆煮什麼營養的食物」，坦言一開始很在意這些小事，但久了也慢慢釋懷，「他沒義務要替我做什麼，因為他只是剛好是我老公的媽」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）

▲婆婆要她分一個小孩給大伯。（圖／翻攝自Facebook／靠北婆婆2.0）

她認為人是互相的，「懷孕生小孩對女生來說是最重要的時候，如果這時候都沒關心，那她以後老了生病了，我是不是也可以用相同的方法對她？」一樣都是沒有血緣關係的人，「為什麼做媳婦就一定要付出比較多？」她還透露，有次婆婆竟然提出荒謬的要求，要她把小孩分一個給大伯，她和老公堅決反對，「這件事我永遠沒辦法釋懷」。

貼文一出後，網友們對於「分小孩」一事感到傻眼，「到底為什麼很多婆婆都很喜歡叫媳婦分一個小孩給誰，這麼想分，不會自己去生哦」、「什麼年代了，還分一個小孩給大伯，大伯不會結婚自己生喔」、「小孩是這樣分的嗎？刷新我的三觀」。

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