高材生找對象！自曝家庭狀況問「適合生子嗎？」　網搖頭：難了

▲網友建議可以結婚，但生小孩要三思。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

雖然自己生理條件沒問題，但家庭有遺傳疾病的基因，在這種情況下適合生小孩嗎？一名男子大學與研究所都讀成功大學，是個學歷亮眼的高材生，不久前出社會工作，也開始想找個女孩好好交往，不過「我爸有中度聽障，我媽應該是中度智障，我姊姊是輕度智障」，他擔心自己的家庭背景會讓交往對象顧慮，「以我這種情形有女生敢跟我交往嗎？」

原PO在Dcard表示，他本身沒有什麼特殊疾病，身體狀況也很良好，但爸爸、媽媽及姊姊都有程度不一的先天疾病，他擔心結婚生小孩會把基因缺陷遺傳給後代，加上他們家經濟狀況也不樂觀，「我們家20幾年來，都是靠我爸微薄的35k薪水撐過來的」，他怕這種家庭背景會嚇跑女生，很難找到願意和他攜手共度將來的對象。

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▲現實層面來看，原PO確實有可能生出基因缺陷的後代。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



網友感慨回應，以客觀角度來說，確實建議原PO不要生小孩，畢竟無法確認孩子是否有先天疾病，萬一將來要照顧長輩又要顧小孩，對於精力、開銷都是很大的重擔，但很支持他找個伴結婚共度後半生，只是兩人最好要有不生小孩的共識，才能避免階級複製的現實問題發生。

留言指出，「女方聽到這種家庭狀況，難」、「說真的你也不適合生小孩，不然生下來有問題不只要顧老的，還要拖著小的」、「你就找個也不想結婚的做伴就好，你家人老了只能依靠你了，你沒其他時間金錢照顧另外家了，而且也有基因問題」、「結婚還行，小孩不要了吧。」