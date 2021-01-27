女友懷孕59天...他超氣「我們才認識53天」！劇情神轉折　

▲女生和新認識的男生見面當天就開房。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者鄭思楠／綜合報導

柳州女子王蘭馨（化名）太想談戀愛，在朋友的介紹下，和新認識的男生見面後就開房發生了關係。1個多月後，她發現自己懷孕了，卻得知男友原來已婚，氣炸將男方告上法院。沒想到，男方也提告怒控，「她懷孕59天了，可我們才認識56天！」

據《南國今報》報導，今年31歲的王蘭馨，是一名舞蹈老師。2019年11月25日，她打電話給朋友鄭武（化名），希望對方幫忙介紹男朋友。當晚，鄭武就帶女方參加了一個飯局。參加飯局的多人中就有一名商人廖志峰（化名），他比王蘭馨大4歲。

廖志峰和王蘭馨在飯局中聊得投機，當晚他們就到酒店開房發生了關係，並在此後以男女朋友的關係交往。2019年12月30日，王蘭馨到醫院檢查發現自己懷孕了，隨後告知男友。男方見瞞不住，只好告知自己已經結婚，希望女方能打胎，之後開始玩消失。

2020年2月7日，廖志峰報案稱，他停在自家社區的BMW遭人損毀，並提供線索稱王蘭馨有作案嫌疑。王蘭馨在配合警員調查時稱，她只是在男友所住的社區中和汽車上張貼了一些尋人啟事，並沒有破壞車輛。

同年2月13日，王蘭馨住院打胎。後來，王蘭馨向柳南區人民法院起訴，請求判廖志峰向她書面道歉，並賠償醫療費、護理費、營養費、誤工費、精神損失費合計7萬餘元（人民幣，下同）。

不過，廖志峰卻認為王蘭馨以「尋人啟事」的方式對他進行侮辱、誹謗，對他和家人的身心造成了傷害，之後向法院提起反訴，請求判令王蘭馨停止侵害，公開道歉並賠償精神損失6萬元。

男方還稱，根據醫院的2020年1月20日檢查報告顯示，王蘭馨當時已懷孕59天，而那時距離他和王蘭馨認識並發生關係才過去了56天，他認為，王蘭馨在與他第一次發生關係的3天前已經懷孕。

法院審理後認為，廖志峰在已婚情況下，仍與王蘭馨建立戀人關係，致其懷孕引產，對王蘭馨的身心健康造成傷害，行為有悖社會公德及公序良俗，應承擔侵權責任；王蘭馨作為完全民事行為人，應當預見自己未婚先孕行為的後果，對自己所受損害存在一定過錯，自負一定責任。

法院還最後判決，廖志峰向王蘭馨支付醫療費、營養費、誤工費、精神損失費等共1.45萬元，但他不服判決並上訴。近日，柳州市中院終審判決駁回上訴，維持原判。

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