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案907不馬上火化！陳時中嘆「上1例死亡是8個月前」：心情很沉重

▲▼0130陳時中。（圖／ETtoday直播）

▲陳時中也是清晨才得知案907過世。（圖／ETtoday直播）

記者劉維榛／綜合報導

部桃醫院群聚再升溫，今30日新增4本土案例，其中案907在清晨死亡，這也是時隔265天國內在出現死亡個案。回顧上一起死亡案例，案197是一位40多歲男性，他與老婆赴美國探親，不料返台後，案197在3月24日確診，但狀況沒有幾天就開始出現嚴重肺炎、呼吸衰竭，最後進入加護病房，在5月10日逝世。

指揮官陳時中透露，案907在1月18日採檢陰性後居家隔離，本身有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，直到28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，29日症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於今日凌晨死亡。

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陳時中深感惋惜，表示心情相當沉重，「當然不希望有人死亡」，但評估案907年邁，又有慢性病史，當晚也選擇簽署DNR不再急救。事實上，距上一例死亡病例（案197）是去年5月10日，40多歲死者和太太（案202）在3月8日至18日至美國探親，先生卻在3月19日發病，並於3月24日確診，5月10日死亡，住院總共48天。

當時，專家小組召集人張上淳進一步表示，案197不是老年人，也沒有慢性病史，但病快變壞很快，之後肺炎變得非常嚴重，呼吸器無法維持，所以只好用葉克膜，使用葉克膜非常久，中間呼吸血氧一度有改善，但因為其他併發症造成敗血性休克，所以不幸死亡，而在醫療上，敗血性休克的致死率的確非常高。

對此，陳時中仍信心喊話，「台灣死亡數還算低的，台灣醫療照顧算是好的」，至於案907遺體火化是否會隨時火化？陳時中回應，待相關相驗程序完成，會依據第五類傳染病防治法照流程處理，後續事宜會有部桃協助。

▼部桃本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲▼0130部桃本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

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