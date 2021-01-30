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中國港府不承認BNO　英國外交部：失望但不意外

▲▼香港人持有的英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

▲中方不承認BNO護照。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦29日專電

中國和香港今天先後宣布，自1月31日起不承認英國國民（海外）護照（俗稱BNO護照）作為有效旅行證件和身分證明。英國外交部表示，對這項決定失望但不意外。

英國外交部發布聲明指出：「我們對於中國決定不承認BNO護照的決定感到失望，但不意外。」

聲明表示：「儘管中國宣布不承認BNO護照，但護照持有人和他們的家人依舊可以利用其他文件取得簽證。BNO護照持有人現在有機會來英國居住、工作和讀書。我們歡迎他們來定居。」

英國廣播公司（BBC）報導，首相辦公室發言人表示：「我們已清楚表明，對於BNO護照持有人能夠獲得來英國居住、工作和讀書的機會，我方不會改變立場。BNO護照持有人和他們的親屬依舊可以利用其他文件來英國。」

英國準備在1月31日推出新措施，開放擁有英國海外公民身分的人申請赴英生活及工作長達5年，待滿5年後可申請定居身分，再過12個月可申請成為英國公民。英國BNO護照持有人過去的權利有限，僅可赴英停留最多6個月，且不可工作、不可定居。

「港區國安法」去年生效後，英國政府就預告將放寬BNO護照簽證權。英國內政部統計，從去年7月以來，約有7000名香港人獲准在英國居住。儘管有290萬名香港人符合申請資格，外加親屬約230萬人，但根據推估，5年內預計有30萬名香港人將申請BNO護照，循此管道赴英國。

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

中國外交部發言人趙立堅今天表示，中國31日起不再承認BNO護照作為旅行證件和身分證明。

他批評，英國罔顧香港已主權移交中國24年的事實，不顧中國嚴正立場，公然違背承諾，提出所謂「量身訂製的」、具BNO身分的香港居民赴英居留及入籍政策，並一再擴大適用範圍。

港府晚間隨後發布新聞稿指出，隨著中國外交部宣布自1月31日起不承認BNO護照作為有效旅行證件和身分證明，港府也將同步不承認BNO。BNO護照將不能用於在香港出入境，香港居民可繼續用香港特區護照，或是香港永久性居民身分證用於在香港出入境。

港府表示，BNO護照不得在香港作為任何形式的身分證明，並稱BNO護照自推出以來，護照持有人到英國旅遊時一直受入境和停留限制，不得在英國工作或就讀，如今英方卻以此作「政治炒作」，藉口為港人在英居留和入籍提供新路徑，態度「偽善」。

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