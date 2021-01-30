跟進大陸做新冠肛門篩檢？陳時中：台灣現階段不做「屁篩」

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布再增4例本土病例，其中1例死亡，這也是時隔264天國內再度出現死亡個案。對於大陸採用「肛門篩檢」來提高新冠肺炎採檢的確診率，指揮中心表示，台灣現階段不打算跟進「屁篩」。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於記者提問，近日中國大陸傳出採用肛門篩檢來提供確診率，陳時中表示，電視一天到晚在播，所以知道「屁篩」的事情；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則表示，從病毒學來看，除了呼吸道帶有病毒外，有研究顯示糞便、肛門排出病毒的時間會比呼吸道長，因此鼻咽喉採檢陰性的民眾，可能從肛門就可以採檢到病毒。

指揮中心表示，去年台灣曾有針對解隔離前的住院病患進行糞便檢驗，發現與咽喉陽性的差異性並沒有太大，再加上肛門採檢本身在執行上有一定困難度，也複雜很多，且因採檢過程需要和病患有近距離接觸，要穿戴的防護措施並不會比咽喉採檢少，目前也沒有看到世界上有其他國家跟進，所以現階段指揮中心並沒有打算針對疑似確診的病患增加肛門的採檢措施。

另外，今日新增本土案例均為醫院感染事件之確診個案相關接觸者，其中3例為案863之同住家人(案907、909、910)，研判與案863、864、865為一起家庭群聚案；另1例為案889之就醫相關接觸者(案908)。

指揮中心表示，案907、909、910分別為80多歲、20多歲女性及80多歲男性，皆於1月18日採檢陰性後居家隔離。案907有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於昨晚死亡。另案909、910為案863密切接觸者，於1月29日與案907一起安排採檢，於今日確診。

案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889之就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，今日確診，另其母檢驗結果為陰性。個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。

▼0130部桃本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

【相關新聞】

快訊／部桃群聚出現死亡個案！疫情再增4本土病例

快訊／家中4人群聚全確診！新增6例新冠境外移入病例

一圖秒懂部桃群聚關係圖！18人確診、1人死亡

婆婆確診當天死亡！案863護理師一家6口群聚感染

同處20分鐘就中鏢！案908陪媽媽看病和案889同診關鍵時間曝

案907婆婆死因判定「新冠肺炎」 多重慢性疾病簽DNR不急救

部桃增4例且首見死亡！陳時中：「仍在防火牆內」疫情沒有升級