文在寅疑助北韓蓋核電廠！「神秘檔案」資料夾曝...當局怒駁謠言

▲南韓位於慶尚北道慶州市的月城核電廠。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

南韓產業通商資源部公務員涉嫌妨礙監察院監察，刪除月城核能發電廠1號發電機的530件相關文件資料，然而檢方在其所刪去文件目錄中，竟然發現「北韓核能發電廠建設與南北韓能源合作」關聯文件檔案，此消息震驚朝野各界。民眾質疑，南韓文在寅政府一方面在國內提出放棄核能發電，卻欲在北韓境內興建核電廠。

根據《韓聯社》報導，大田地方檢察廳刑事5部在該部門所刪除的文件資料夾，驚現某文件資料夾名稱為「pohjois」，該詞為芬蘭語稱呼北方之意，以及發現「北核推」（北韓核電廠推動之縮語）為名的資料夾，疑似是為求不讓資訊輕易外洩，才故意以外語命名資料夾。

而遭刪除資料夾的創建日期為2018年5月2至15日，恰巧夾在2018年第1次文金會與第2次文金會之間。

南韓網路上有民眾紛紛提出質疑，認為文在寅政府一方面在國內推動廢除核電，卻疑似在北韓推動興建核電廠。對此，曾經在青瓦台擔任國政企劃狀況室長的共同民主黨國會議員尹建永（윤견영）於昨（29）日在臉書上發文澄清，表示在文在寅任內的3次文金會與兩韓交流合作事業之中，從未提及推動北韓核電廠建設。

而產業通商資源部也反駁，表示從未做出與北韓核電廠相關的指示；統一部也於同日發表新聞稿澄清。

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