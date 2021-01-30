新春限定！海綿寶寶、派大星醫療口罩來了　大人、小孩款一次擁有

▲海綿寶寶新年款醫療口罩來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

防疫之餘也要賣萌！近來各式療癒款醫療口罩出沒，像是櫻桃小丸子、KAKAO FRIENDS、三麗鷗、寶可夢等都陸續推出限定口罩，通通可愛到不行，這次就輪到住在深海裡的「海綿寶寶」出擊了，雅蒙蒂推出新年限定「海綿寶寶醫療口罩」，暗紅色口罩印上了金色海綿寶寶、派大星模樣，超級應景，即日起正式開賣，數量有限、售完為止。

▲▼海綿寶寶醫療口罩可愛破表。



擅長做肖像甜點的雅蒙蒂文創烘焙禮品竟然也出口衣料罩了，這次將超無厘頭又療癒到不行的海綿寶寶變身口罩，選用暗紅色口罩印上金色系的海綿寶寶、派大星圖樣，還有福字，超級應景，就連耳繩也是紅色，真的是喜氣十足，而外盒包裝上還能看到海綿寶寶、派大星戴著中國風的帽子來拜年，真的讓人秒融化，即日起正式開賣，大人、小孩款通通有，數量有限、售完為止。

▲▼小7開賣最新Kitty口罩。（圖／業者提供）



另，7-11也宣布推出新年限定最新「三麗鷗醫療口罩」，可愛的Hello kitty換上乳牛裝別著紅色大蝴蝶結，身上還繫著金色小鈴鐺、帶著金元寶，療癒到爆炸，有粉色、乳白色、紅色3款選擇，就連耳繩也是應景色系，讓人一看秒融化，2月3日上午11時起於OPEN POINT APP開放預購，數量有限、售完為止。

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