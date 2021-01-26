　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

鐵粉手刀開搶最後一波　哆啦A夢聯名口罩1/28上午9點開賣

哆啦A夢聯名醫療口罩（圖／momo提供）

▲華淨醫材推出的哆啦A夢聯名醫療口罩，即將開放第三波預購。（圖／momo購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

本土疫情爆發後，口罩買氣又再度竄升，東森購物觀察站上如摩戴舒與格安德品牌口罩50片裝最熱銷，而目前口罩貨量充足，不用過度恐慌囤貨。疫情期間人人口罩不離身，但防疫也要兼顧時尚，除了有彩色款或節慶特殊款可挑選，現在最熱門的是跨界聯名風潮，前陣子引起搶買的哆啦A夢聯名醫療口罩，將於1/28上午9點開放預購第三波，也是此系列最後一波開賣，死忠鐵粉可把握時間買起來。

第三波「哆啦A夢醫療口罩」釋出的3款圖案，「哆啦A夢經典款」主要以哆啦A夢作為設計主軸，是大小朋友都會喜愛的經典造型；「夢幻婚禮款」結合電影場景中夢幻婚禮場景，大雄、靜香兩人各別穿上帥氣西裝與甜美禮服，傳遞甜蜜溫馨氣氛；「我們結婚了款」則有大雄與靜香幸福的合照同框放閃，搭配最Q的哆啦A夢頭像，以及柔和的藍底配色，俏皮又吸睛。

哆啦A夢聯名醫療口罩（圖／momo提供）

▲哆啦A夢醫療口罩「哆啦A夢經典款」。

哆啦A夢聯名醫療口罩（圖／momo提供）

▲哆啦A夢醫療口罩「夢幻婚禮款」。

哆啦A夢聯名醫療口罩（圖／momo提供）

▲哆啦A夢醫療口罩「我們結婚了款」。

由華淨醫材與哆啦A夢聯名合作推出的醫療口罩，系列口罩共有9種不同款式，PChome 24h購物、momo購物網將於1/28上午9點開放最後一波預購，同樣提供成人及兒童2種尺寸，單盒10片裝，售價230元。

另外，國內疫情升溫，醫用口罩買氣回溫，愛合購統計近一週搜尋量成長翻約1倍，尤其應景春節圖案設計款的業績在近期成長最多。生活市集站上口罩重新躍升熱搜榜Top10，顯示近期疫情升溫，帶動防疫需求崛起，最熱銷的「普惠雙鋼印成人醫用口罩」近3日熱賣超過1,800盒，一舉衝上1月份熱銷Top 25。

ET快訊
快訊／立院再增1人居家隔離　他「部桃探病12天」
醫院噁男2度在廁所「性侵女實習生」　她崩潰大哭
F.I.R.陸選秀遭批「挺差的」　阿沁邀請Faye回來：這是
持修買寶可夢閃卡「遭詐騙」還被嗆　氣炸公開私訊對話
冷氣團強度升級！　急凍2時間點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新光三越進軍東區？　總座吳昕陽：商圈有發展空間

【廣編】3M XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統全新上市

新光三越去年賺808億元　總座吳昕陽：防疫沒做好都是空談

鐵粉手刀開搶最後一波　哆啦A夢聯名口罩1/28上午9點開賣

跟上2021年流行新趨勢！　捷運站多樣化廣告報你知

從小吃到大的獅子頭　王令麟懷念媽媽味道忍不住哽咽落淚

看完《天竺鼠車車》手作魂大爆發　網蒐手殘人也能學會的天竺鼠羊毛氈

萊爾富獨家萌寵倉鼠「助六的日常」集點購！44款超療癒小物一次看

全家第2波福袋開賣！超萌LINE FRIENDS、3折買到超過萬元價值家電

家樂福全台防疫消毒準則！禁脫口罩、取消試吃　措施一次看

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

新光三越進軍東區？　總座吳昕陽：商圈有發展空間

【廣編】3M XPURE-D1無泵雙飲水淨水系統全新上市

新光三越去年賺808億元　總座吳昕陽：防疫沒做好都是空談

鐵粉手刀開搶最後一波　哆啦A夢聯名口罩1/28上午9點開賣

跟上2021年流行新趨勢！　捷運站多樣化廣告報你知

從小吃到大的獅子頭　王令麟懷念媽媽味道忍不住哽咽落淚

看完《天竺鼠車車》手作魂大爆發　網蒐手殘人也能學會的天竺鼠羊毛氈

萊爾富獨家萌寵倉鼠「助六的日常」集點購！44款超療癒小物一次看

全家第2波福袋開賣！超萌LINE FRIENDS、3折買到超過萬元價值家電

家樂福全台防疫消毒準則！禁脫口罩、取消試吃　措施一次看

亓樂義／美中進入新戰略平衡階段　避免陷於修昔底德陷阱

新光三越進軍東區？　總座吳昕陽：商圈有發展空間

民營金控要注入4000名新血　喊「年薪百萬不是夢」！

年終上看16個月！星國超市分利潤20%給員工　網羨慕：現在就寄履歷

ELEVEN邁向在台第5年　進行2.0升級計畫先改LOGO

陳冠宇、陳聖平年前很溫馨　指導基隆家扶社區棒球隊　

3餐廳瞄準龍蝦控推優惠！這間點套餐秀「新台幣1元」買一送一

快訊／林俊憲助理「部桃探病12天」　自主隔離中

《我的婆婆》導演女兒超正！　22歲鄧雨晨長髮飄仙氣

4月大女嬰遭「劇烈搖晃」終身失明　無照保母夫妻起訴求重刑

消費熱門新聞

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

只有1人！全聯開出「1張千萬發票」

買美式中了！全家開出2張千萬發票

家樂福全台防疫消毒措施一次看

新年接財氣　小心衣物悶臭味壞好運

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

葉怡蘭力薦：麥卡倫雪莉桶12/15/18年

日本夯品美式賣場一次補齊超划算

頂呱呱連5天推超殺「百元套餐」

牛年命理師帶你全聯掃貨強運整年

網友惡作劇「調包嘴硬同事咖啡」

超萌LINE FRIENDS　全家第2波福袋開賣

過年搶優惠就刷台新信用卡！

麥當勞打造療癒「熊大禮盒」！

更多熱門

相關新聞

直擊／仁寶防疫升級！總部大門控管進出　員工：需在自己座位用餐

直擊／仁寶防疫升級！總部大門控管進出　員工：需在自己座位用餐

部桃醫院染疫擴大，仁寶（2324）昨（25）日傳出疑似一名來自桃園的員工發燒、喪失味覺，隨後發言體系澄清「沒有聽說這件事」，《ETtoday新聞雲》記者今（26）日前往內湖總部大樓現場直擊，發現仁寶因應防疫升級全面控管大門的人員進出，並規定員工要在自己座位用餐。

防疫司機漲紅臉　N95烙印「暖心壓痕」

防疫司機漲紅臉　N95烙印「暖心壓痕」

她沒戴口罩闖全聯！店員霸氣回應

她沒戴口罩闖全聯！店員霸氣回應

美科學家曝挑口罩「要看防護關鍵」推爆N95！

美科學家曝挑口罩「要看防護關鍵」推爆N95！

屈臣氏絕美金沙雀綠口罩1／27開賣

屈臣氏絕美金沙雀綠口罩1／27開賣

關鍵字：

口罩醫療口罩網購電商

讀者迴響

熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

請男友幫鏟貓砂　他當鐵板燒在炒

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面