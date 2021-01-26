鐵粉手刀開搶最後一波　哆啦A夢聯名口罩1/28上午9點開賣

▲華淨醫材推出的哆啦A夢聯名醫療口罩，即將開放第三波預購。（圖／momo購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

本土疫情爆發後，口罩買氣又再度竄升，東森購物觀察站上如摩戴舒與格安德品牌口罩50片裝最熱銷，而目前口罩貨量充足，不用過度恐慌囤貨。疫情期間人人口罩不離身，但防疫也要兼顧時尚，除了有彩色款或節慶特殊款可挑選，現在最熱門的是跨界聯名風潮，前陣子引起搶買的哆啦A夢聯名醫療口罩，將於1/28上午9點開放預購第三波，也是此系列最後一波開賣，死忠鐵粉可把握時間買起來。

第三波「哆啦A夢醫療口罩」釋出的3款圖案，「哆啦A夢經典款」主要以哆啦A夢作為設計主軸，是大小朋友都會喜愛的經典造型；「夢幻婚禮款」結合電影場景中夢幻婚禮場景，大雄、靜香兩人各別穿上帥氣西裝與甜美禮服，傳遞甜蜜溫馨氣氛；「我們結婚了款」則有大雄與靜香幸福的合照同框放閃，搭配最Q的哆啦A夢頭像，以及柔和的藍底配色，俏皮又吸睛。

▲哆啦A夢醫療口罩「哆啦A夢經典款」。

▲哆啦A夢醫療口罩「夢幻婚禮款」。

▲哆啦A夢醫療口罩「我們結婚了款」。

由華淨醫材與哆啦A夢聯名合作推出的醫療口罩，系列口罩共有9種不同款式，PChome 24h購物、momo購物網將於1/28上午9點開放最後一波預購，同樣提供成人及兒童2種尺寸，單盒10片裝，售價230元。

另外，國內疫情升溫，醫用口罩買氣回溫，愛合購統計近一週搜尋量成長翻約1倍，尤其應景春節圖案設計款的業績在近期成長最多。生活市集站上口罩重新躍升熱搜榜Top10，顯示近期疫情升溫，帶動防疫需求崛起，最熱銷的「普惠雙鋼印成人醫用口罩」近3日熱賣超過1,800盒，一舉衝上1月份熱銷Top 25。