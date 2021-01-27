卡通3大咖聯名口罩一次收　粉絲快記下「這２天」開搶時間

▲超萌的「櫻桃小丸子」新年聯名醫療口罩。（圖／PChome 24h購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

療癒系卡通聯名口罩再一發！最近除了可以搶「哆啦A夢醫療口罩」，「櫻桃小丸子」也準備在電商通路上架，主要推出2種款式，繽紛鮮豔的色彩搭配可愛卡通人物萌感十足，很適合戴著去拜年。超商則是將推出全新「熊大3D立體口罩」限量販售，大搶粉絲的荷包，以下整理開搶時間。

華淨醫材與哆啦A夢聯名合作推出的醫療口罩，系列口罩共有9種不同款式，PChome 24h購物、momo購物網將於1/28上午9點開放預購第三波，也是此系列最後一波開賣，主打「哆啦A夢經典款」、「夢幻婚禮款」、「我們結婚了款」共3款可選擇，皆提供成人及兒童2種尺寸，單盒10片裝，售價230元。

▲華淨醫材推出的哆啦A夢聯名醫療口罩，即將開放第三波預購。（圖／momo購物網提供）

搶完哆啦A夢後，1/29早上11點還可鎖定「櫻桃小丸子」再入手一波。由CAiRE艾可兒推出的「櫻桃小丸子」新年聯名醫療口罩，PChome 24h購物於農曆年前首度限定限量開賣，分別推出「櫻桃小丸子款」及「櫻桃小丸子&花輪款」，外盒更獻上新年快樂的祝福語，該款口罩提供成人、兒童、幼幼三種尺寸，可依需求選購，單盒12片裝，3盒組合特價588元。

▲可愛的熊大印在口罩上十分療癒。（圖／業者提供）

全家則是推出全新「熊大3D立體口罩」，一共有4花色包括丹寧藍、淺咖、湖水綠及神秘黑色，並分為2尺寸M及L可選購，將於1/28起陸續到店開賣，每款限量只有5,700包，隨機出貨、不可挑款，要注意的是，熊大立體口罩非全店販售，消費者可至鄰近店鋪詢問。

本土疫情爆發後，口罩買氣又再度竄升，東森購物網持續推出各款MIT醫療口罩，也搭配面膜、護手霜、眼霜等推出精選保養口罩組合祭出1折起，另也觀察到站上如摩戴舒與格安德品牌口罩50片裝最熱銷，而目前口罩貨量充足，不用過度恐慌囤貨。