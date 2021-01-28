防疫補貨趁現在！吉祥紅、富貴紫新年口罩幫開運　絕美莫蘭迪限時賣149元

▲農曆春節即將到來，不少人買口罩特別挑選牛年款式，戴起來很有過節氛圍。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

部桃疫情擴大，流行指揮中心匡列接觸者達5000人，實施居家隔離，民眾不敢鬆懈，也再度檢視手邊的防疫用品夠不夠用。目前通路口罩貨量充足，不用過於囤貨，但想補貨的話，最近有不少新春金牛款式，佩戴起來迎新春很應景，其中最熱銷款3天賣逾萬片，另有粉絲最愛的療癒系卡通口罩，每天戴著都有好心情。

隨著農曆春節將至，具春節意象的特殊款詢問度高漲，如東森購物上架供應善存雙鋼印醫用成人口罩，其中一款「牛年到 紅包來」，大紅底色加上「牛」、「福」、「恭喜發財」等字樣及圖案，佩戴起來喜氣洋洋。站上也持續販售各款MIT醫療口罩，並搭配面膜、護手霜、眼霜等推出精選保養口罩組合祭出1折起，此外，近期因本土疫情升溫，口罩買氣再度飆升，也帶動摩戴舒與格安德品牌口罩50片裝熱銷。

蝦皮購物針對新年開運特別款口罩下殺6折，聚泰科技時尚莫蘭迪漸層系列三層醫用口罩，限量只要149元，1/28～1/30限時00:00開搶；春節限定福德好罩吉祥紅、富貴紫雙色醫用口罩組，20入限量73折優惠價168元，每組再送福德好罩開運紅包袋，開賣時間分別為2/1傍晚18:00、2/2中午12:00。

▲春節限定福德好罩、聚泰科技絕美莫蘭迪漸層醫療口罩，下殺6折。（圖／蝦皮購物提供）

生活市集也觀察到台灣製雙鋼印醫療級新年造型口罩近期熱賣，例如「久富餘雙鋼印開運新年醫療口罩」，分別有印滿「恭賀新喜」拜年吉祥語、以及萌牛造型的「金牛報喜」兩款紅色系可選，統計3天內賣出逾萬片；「優美特MIT雙鋼印新年醫療口罩」以喜氣大紅、沉穩深紅色為主色調，並綴滿如燈籠、牛、及「福」字等吉祥寓意，也頗受青睞。

▲久富餘雙鋼印開運新年醫療口罩。（圖／生活市集提供）

▲哆啦A夢聯名醫療口罩第三波開賣款式。（圖／momo購物網提供）

另外，療癒系卡通口罩也讓粉絲搶翻天。華淨醫材推出哆啦A夢聯名醫療口罩，共有9種不同款式，分三波段開賣、每次釋出3款圖案，最後一波將於1/28上午9點在PChome 24h購物、momo購物網開放預購，主打「哆啦A夢經典款」、「夢幻婚禮款」、「我們結婚了款」3款，皆提供成人及兒童2種尺寸，單盒10片裝，售價230元。

▲超萌的「櫻桃小丸子」新年醫療口罩。（圖／PChome 24h購物提供）

由CAiRE艾可兒推出的「櫻桃小丸子」新年醫療口罩，將於1/29早上11點在PChome 24h購物限量開賣，小丸子、花輪、爺爺、奶奶都將穿上日本和服超萌登場，提供「櫻桃小丸子」及「櫻桃小丸子&花輪」兩款供選購，並有成人、兒童、幼幼3種尺寸，滿足不同族群，單盒12片裝，3盒組合特價588元。