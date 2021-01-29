小三簽妨礙婚姻和解書　隔天破功傳「親親寶貝+私密照」代價曝

▲台北一名小三和正宮簽下「妨礙婚姻和解書」，但沒想到小三隔天就破功再傳充滿愛意語言給人夫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名正宮知道丈夫外遇多次，約小三出來簽下「妨礙婚姻和解書」要她保證不能再和人夫會面、通信或其他往來，若違反就得無條件給付正宮200萬元當賠償。但沒想到小三隔天立刻破功傳訊給人夫「親親寶貝」、「晚安寶貝，希望我還沒醒就可以抱到你」再加碼傳一張私密照。正宮知道後立刻提起民事給付賠償金，向小三討200萬元。

正宮慧敏（化名）主張和人夫阿雄（化名）育有一名未成年子女，但沒想到小三小婷（化名）卻和阿雄暗通款取，甚至發生性關係，2人婚外情被發現後，慧敏和小婷達成和解，並在去年5月29日簽立「妨礙婚姻和解書」保證不會再和阿雄見面會面、通信、或其他往來，否則小婷願意無條件給付慧敏200萬元，當賠償。」

天真的慧敏以為簽下和解書可以恢復夫妻正常生活，但沒想到小婷隔天立刻破功再傳訊息「那你知道，你就應該更要積極的處理而爭取我在你身邊的機會，不是嗎？」阿雄則甜蜜回「就我的寶貝最棒啊，心裡的想法，就是，好不容易遇到我的一個我自己最喜歡的，會想要慢慢走下去的。」小婷撒嬌完後竟還傳私密照給阿雄，甚至在6月7日、9 日、11日、12日多次頻繁見面幽會。

由於小婷訴訟期間未出庭也沒任何表達或辯駁，士林民事庭根據和解書、通訊軟體對話依調查證據的結果，以一造判決認定慧敏的主張均為真實，並依照當初2人簽下的和解書，判小婷應賠200萬給慧敏。

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