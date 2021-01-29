婆媳不和人妻戀上老公同事！工程師「踩煞車」　對話讓他綠炸

▲在知名大廠擔任工程師的陳姓男子，2019年間竟偷吃鄰座同事的老婆，與其同宿一旅館。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／新北報導

知名大廠擔任工程師的陳姓男子，在認識鄰座同事的林姓妻子後，竟與其曖昧！偷情2人不僅曾同住一旅館，更多次被林夫抓包私下幽會。外遇情曝光後，陳男否認偷吃，堅稱自己只是林女吐苦水的對象，但法官不採信他說詞，判他須賠償林夫15萬元。全案確定。

林女與夫2012年12月結婚，婚後育有1女，她因婆媳問題長年未獲改善，在因緣際會下開始與老公的鄰座同事聊天，怎料聊著聊著，2人開始曖昧，2019年1月5日一同赴台中聽演唱會後，還一起投宿於當地某旅館。

林夫發現妻子出軌，氣得趕緊告誡2人，不料陳男仍未收斂，2019年1、2月間二度與林女外出約會，且持續傳送曖昧簡訊，甚至慫恿林女盡快離婚。林女同年2月底也將女兒帶回娘家居住，並於6月與先生辦理離婚登記。林夫因深受打擊而患上憂鬱症，最後決定上法院提告，向陳男求償40萬元精神慰撫金。

法庭上，陳男表示自己與林女雖同住一旅館房間，但2人是在不同床榻休息，根本沒有親密的肢體接觸，接著更拿出了2人對話紀錄，指出林女曾多次鼓勵他追求其他女性，顯見他們真的僅是分享生活的朋友；最後，他也反駁林夫憂鬱症一事，認為造成精神疾病的原因有很多種，林夫患病應該並非他所造成。

林女則出庭證稱，「對我來說陳男很倒楣，因為當時我自私覺得與陳男訊息往來，對老公是很有用的事，老公發現後就會立即處理婚姻的問題」，接著也拿出2人對話紀錄，強調陳男曾多次勸她不要離婚，並坦言，婚姻最後走向分開，單純是先生覺得她被困住，選擇放她走，與陳男無關。

板橋簡易庭一審時，認為陳男與林女一同投宿一旅館，明顯已逾越一般男女朋友社交行為之界限，審結判陳男須賠償林夫10萬元。

案經2方上訴；新北地院審理時，陳男反控林夫斷章取義2人LINE對話，強調自己真的只是林女「吐苦水」的角色，但林夫拿出證據補充，指控陳男與他老婆曾互傳，「是你太想我，然後又踩煞車」、「我在你旁邊，睡很好啊」、「對，很爽，還打呼」等語，以此證明2人同床。法官依據此情況，審結裁定陳男應賠償15萬較為適當。全案確定。

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