北市超商刀客「見頸即殺」...45度由上往下刺脖　懊悔：我成長了

記者黃宥寧／台北報導

台北市一名24歲余姓男子和父親騎車到超商買東西，他坐在機車上等父親，沒想到竟遭1名58歲黃男持偷來的美工刀「45度由上往下」往脖子刺，好險他反應快將刀奪下手僅受挫傷，檢方偵查後也將他依殺人未遂等起訴。士林地院29日開庭，黃男坦承犯罪並愧疚低頭向法官表示「我真的長大了請原諒我」。

事發回到去年6月4日，24歲的余姓男子和父親騎車到重慶北路、長安西路口的超商購物，當時余男在機車上等在超商購物的父親，余男低頭滑手機時，52歲的黃男，竟從余男後方偷襲，直接掏出偷來的工業用美工刀朝他攻擊，好險余男隨即出手反抗，僅有手遭劃傷。警方獲報後將他帶回偵訊，他精神狀況不穩定的表示「覺得對方要攻擊我，所以才會出美工刀先攻擊他」

▼黃男隨機攻擊後逃跑4百公尺遭民眾圍捕，並奪下刀交給警方帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

在押的黃男29日開審理庭時，當法官問他認罪嗎？他則從容不迫的說「我全認，經過(在押)200多天成長了。」並向法官問「被我殺脖子的人可以原諒我嗎？」。黃男經三總開具的診斷證明，診斷出黃男有精神方面問題。黃男也向法官表示，當天會殺人是因為2~3年都沒吃精神病藥了，我晚上也都在反省，我真的改過了。

因兩造都已經表示沒有其他證據要再提出來，所以直接進行辯論。黃男一度為自己辯稱「我沒有要殺死他，要的話直接從心臟就好。但檢察官仍認為他是有殺人的犯意，並請求法官依法量刑。退庭前黃男仍求原諒，希望社會可以接受他。

泰國限定口味

涉詐助理費300萬 潘懷宗交保低頭一語不發...博士妻挽手分2路離開

女全裸大鬧World Gym踹教練 嗆「警察一大堆在追我」下場曝光

充電車位惹議！特斯拉車主惡搞油電車成「獨角獸」 結局大逆轉