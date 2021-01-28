女全裸大鬧World Gym踹教練　嗆「警察一大堆在追我」下場曝光

▲新北市淡水這名簡姓婦人全裸大鬧健身房造成轟動，對此她也遭士林地檢署起訴。（圖／LINE群轉傳）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區一名簡姓婦人，去年9月抱著愛貓進入連鎖健身房World Gym，因違反規定竟大發雷霆拳打腳踢女教練，甚至強闖健身房內，脫掉全身衣褲一絲不掛大鬧健身房。直到警方及救護人員到場後，強行將她送往馬偕醫院治療，並依照妨害風化、傷害罪嫌送辦。士林地檢署日前依傷害、妨害風化等將她提起公訴。

事發回到去年9月，裸身大鬧World Gym健身房的簡姓婦人就住該健身房附近，本來就是健身房的會員，去年8月也曾因攜帶愛貓進入，再加上多次脫序行為，遭World Gym註銷會員資格。豈料她在去年9月4日晚間10時許，又帶愛貓想闖入World Gym淡水店，工作人員試圖勸攔，她竟情緒失控當眾人面前脫掉全身衣物，裸體在健身房內大聲咆哮、怒甩戰繩。

不僅如此，當天1名施姓女教練向婦人說不能進來，請她克制一點，簡婦卻飆高音指著女教練說「Shut Up！」、「不男不女、愛滋病」講完並開始以腳猛踹女教練肚子，導致施女多處擦挫傷，簡女甚至嗆聲「警察都是我朋友，警察一大堆在追我！」無辜的貓咪就在她的手中不斷被甩動。

檢方勘驗證據及簡女就醫診斷書，認為她基於公然侮辱、傷害犯意辱罵施姓女教練甚至出手打人，並在公眾場合脫去身上衣物，裸露全身在健身房四處走動，士林地檢偵結將她提起公訴並請院方分論併罰。

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