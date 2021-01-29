為救丈夫妻慘死！高雄下水道3中毒　姊妹連環搶命同陷恐怖地坑



▲高雄市三民區中華三路三民市場內，29日上午9時許驚爆3工人沼氣中毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市三民區中華三路三民市場內，29日上午9時許，發生一起疑似沼氣中毒工安意外，警消獲報出動11車31人趕往現場，發現汙水槽內有3人受困，3人為親戚關係，目前均已全數救出，但其中2人當場失去生命跡象，詳細事發原因仍有待進一步調查。





▲消防人員持續在現場測數值 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市消防局29日獲報三民市場內有民眾疑似沼氣中毒，抵達現場後發現汙水槽內3人受困，9點43分救出陳女（41歲）意識清楚，送往阮綜合醫院急救，9點58分救出陳女（43歲）及許男（48歲），兩人均無呼吸心跳，約11時13分，醫院回報許男已恢復生命跡象，但遺憾的是43歲的陳姓女子送醫後宣告不治。

▲消防人員持續在現場測數值 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市消防局第二救災救護大隊大隊長陳明桐表示，抵達現場市場時三人受困汙水槽，約有四米深，被發現時三人是著一般工作服，因此會請勞檢單位調查，3人被送往醫院後，消防人於現場測得偏高硫化氫，持續用水霧沖刷。

據了解，這是三民市場雇工清理市場下水道，受困的兩名陳姓女子為姊妹，其中43歲陳女與許男為夫妻，當下疑似是因為許男進汙水道撿東西，沒想到進去後就沒出來，身為太太的陳女想救人，但卻也受困汙水槽，最後41歲陳女因擔心姊姊與姊夫安危也想下去救，才會造成三人受困，詳細事發原因仍有待進一步調查。

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