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彰化媽藏女12年下場曝！女兒一句話解心結　哥：為妹煮團圓飯

▲林女被母親帶走12年失學。（圖／ETtoday資料照）

▲林女被母親帶走12年致失學。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化林姓婦人和謝姓丈夫離婚，將當時就讀國小5年級的女兒藏身在高雄，12年來不許上學也沒有社交，一直過著沒身分證也沒健保卡的日子，如今已23歲成年，去年12月初被警方找到，由於林婦涉及略誘罪，彰化地檢署檢察官日前召開偵查庭時從中扮演和事佬，將林女緩起訴，希望讓可以修復一家人關係。

回顧案情，謝女雙親在其小學五年級時離異，當時法院將謝女監護權判給父親，孰料，林女卻利用探視機會，將謝女帶走，從此人間蒸發，2008年2月被警方發布失蹤；由於謝女沒有健保、就學紀錄，協尋一事陷入瓶頸。

直到有承辦員警聽見妻子無意間說「女人最常逛藥妝店及大賣場」，才讓警方開始用名字比對各地藥妝店及賣場會員資料，最終也在高雄鹽埕找到失蹤12年的母女。

曾經當過公僕的謝父，因找尋失蹤女兒而辭掉工作，但最終回二水老家養雞；謝父先前受訪曾指出，因為他還記得女兒輪廓，且「右額頭上有明顯疤痕」，才能一眼認出；而他也提到，前妻帶著幼稚園時期的女兒出門逛街時，不慎撞到消防栓，才導致額頭留下很深的疤痕。

與女兒重聚，謝父於臉書PO文寫下「十幾年的隱痛（愛）圓滿結局！」，並附上愛女與他、兒子及媳婦的合照，如今找到愛女，從照片中可以看到謝父難掩喜悅，露出淺淺的微笑。

據了解檢察官認為，林婦與賴男2人仍互相不諒解，也了解到林女很愛父母親，也想跟哥哥重聚，因此檢查官進一步鼓勵她應該要重拾書本，當父母間的潤滑劑，修復一家人的關係。

最後林婦當場流淚承認自己有錯，檢察官還問謝男已當廚師的兒子，「要不要帶妹妹回家祭祖」，謝男兒子也說，要煮一桌團圓飯，林婦也說她要陪女兒回丈夫家，一家人終於在檢察官的規勸下盡釋前嫌。

檢察官認為，林女並無前科，考量她一時失慮而犯錯，且犯後坦承犯行，深表悔悟，依刑法第241條第3項準略誘罪將她予以緩起訴。

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