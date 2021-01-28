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社會 社會焦點 保障人權

50年舊戲院外牆應聲倒！4搜救犬狂嗅救人命　21人嘆：今晚睡那裡

▲▼今日戲院外牆倒塌。（圖／記者吳世龍攝）

▲今日戲院外牆倒塌，特搜中隊投入4隻搜救犬救援。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺、吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市新興區28日下午驚傳圍牆坍塌！位於八德二路和同愛街的前今日戲院外牆應聲倒下，嚇壞附近住戶。目前特搜中隊正在現場，並投入4隻搜救犬加入救援行動，初步了解，目前應暫無人員受困，消防局統計，共有4戶21人受影響，今晚將由區公所安置於飯店，後續將協助申請相關補助。

▲▼今日戲院圍牆坍塌畫面曝（圖／記者吳奕靖攝）

▲今日戲院圍牆坍塌畫面曝（圖／記者吳奕靖攝）

▲今日戲院圍牆坍塌畫面曝（圖／高雄三川里長莊晉勳提供）

▲今日戲院圍牆坍塌畫面曝（圖／高雄三川里長莊晉勳提供）

附近監視器完整拍下驚險瞬間，該棟建築物突然應聲倒下，碰一聲，嚇壞附近住戶，整條街瞬間佈滿粉塵，路面上滿是碎裂水泥石塊，還有鋼架、帆布也都倒在地上，停在一旁的車子也被擊中，警消第一時間抵達現場，趕緊拉起封鎖線，並疏散附近住戶。

初步了解，並無人員傷亡，不過警消人員仍不敢大意，特搜中隊也陸續抵達現場支援，並出動4隻搜救犬投入救援行動。當地里長表示，今日戲院這棟大樓約50年之久，過去並沒有外牆剝落的現象，事故發生後，現在要疏散戲院對面的居民，研判可能是地震加房屋老舊才會造成坍塌。

▲▼今日戲院外牆倒塌。（圖／記者吳世龍攝）

▲今日戲院外牆倒塌，特搜中隊投入4隻搜救犬救援。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市政府秘書長楊明州稍早也抵達，他表示，這棟建築物有50年歷史，可能是下午3點30左右發生的地震，造成外牆部分坍塌，目前大樓對面的住宅，有20幾位住戶受到影響，目前都已經疏散。初步從監視器畫面來看，倒下瞬間並沒有看到市民，為了更加確定市民安危，搜救犬正投入搜救，待確定沒有市民受困，工務局會在今晚先將地面上的建築廢棄物清除，至於牆面需要破碎，在安全無虞的狀況下，工務局廠商會接手工作，預計巷道在明天就能暢通。

▲▼今日戲院外牆倒塌。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼今日戲院外牆倒塌。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼高雄「今日戲院圍牆突坍塌」。（圖／記者吳奕靖攝）

楊明州指出，倒塌外牆是2樓至4樓的部分，周圍還有類似結構，希望工務局擬定拆除計畫，以代為執行的方式，將旁邊有危險之虞的部分拆除，執行費用會向所有權人求償。

工務局已請技師公會和建築師公會清除完畢後，會到該棟建築物裡做結構安全鑑定，包括樑柱、樓板，至於整棟會不會拆除，要看結構安全鑑定結果，依建築法規定，所有權人負有對安全維護的責任，

高雄市社會局表示，後續相關安置住宿，已由區公所安排附近安置於飯店，約有4戶21人，社會局後續會派社工關懷家戶並由公所協助申請相關補助。

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